Навчання на військовій кафедрі — кому надається відстрочка від мобілізації

Студенти під час навчання на військовій кафедрі. Фото: "РадіоТрек"

Процес навчання на військовій кафедрі не впливає на можливість отримання відстрочки від мобілізації. Якщо основний процес навчання у виші не забезпечує студенту право на довідку ЄДЕБО та відстрочку, факт навчання на військовій кафедрі не впливає на цю ситуацію.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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У вітчизняних вищих навчальних закладах частина студентів може навчатися на військовій кафедрі — тобто проходити короткий курс військової підготовки.

Військова кафедра є процесом, який, з одного боку, прямо пов’язаний з основним навчанням, а з іншого — не має впливу на майбутню військову службу студента.

Так, на військовій кафедрі можуть навчатися і ті студенти, які мають відстрочку від мобілізації, і ті, які не мають відстрочки, бо не мають довідки ЄДЕБО щодо непорушення правила послідовності отриманої освіти.

Військова кафедра та відстрочка від мобілізації

До юристів звернувся студент, який поцікавився, чи може він без довідки ЄДЕБО, але з навчанням на військовій кафедрі, претендувати на відстрочку від мобілізації.

"Навчання на військовій кафедрі не надає вам права на відстрочку", — пояснив студенту адвокат Юрій Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які звання отримують випускники військової кафедри.

Додамо, чи повідомляли про те, як отримати офіцерське звання після військової кафедри.