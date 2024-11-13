Военная подготовка в Украине — какие новые сроки обучения

Новобранец проходит военные учения. Фото: Сухопутные войска ВС Украины

В Украине изменили сроки прохождения базовой общевоенной подготовки. Учить по-новому начали уже с 1 ноября.

Об этом сообщил начальник группы коммуникаций Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин на брифинге в среду, 13 ноября.

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До 1 ноября мобилизованные и подписавшие контракт проходили подготовку в течение 30 дней. Сейчас сроки изменились.

"Военнообязанные, которые направляются в учебный центр после 1 ноября, будут проходить подготовку не 30 суток, как было раньше, а 45", — сообщил Роман Истомин.

Кроме того, что увеличился срок прохождения базовой общевойсковой подготовки, изменились и методы обучения. По словам Истомина, новая программа подготовки будет гораздо качественнее предыдущей. Он подчеркнул, что это касается и тех, кого мобилизовали, и добровольцев, подписавших контракт.

Напомним, с сентября 2025 года украинцы вместо срочной службы должны будут пройти базовую общевойсковую подготовку.

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