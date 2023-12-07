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Военная объяснила, почему люди боятся ТЦК — во всем виноват популярный миф

7 декабря 2023 15:57
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
Военная объяснила, почему люди боятся ТЦК — во всем виноват популярный миф
Военнообязанные явились по вызову в ТЦК. Фото: ЖОТЦК и СП
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

У украинских мужчин создалось ложное впечатление, что как только они придут в территориальный центр комплектования, то их сразу же заберут на фронт. ТЦК создали определенный образ, поэтому люди после получения повестки боятся идти к ним.

Об этом сообщила руководитель мобилизационного отделения Винницкого ТЦК Оксана Янчак.

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Почему люди после получения повестки не идут в ТЦК

По словам Янчак, украинские ТЦК и СП создали фейковый образ своей работы. Мол, как только новый мобилизованный прибывает в отделение военкомата, его сразу же отправят на фронт, на самом деле это не правда.

"Ты прибываешь в ТЦК, а тебя через два часа отправляют на передовую — это фейк. ТЦК создали определенный образ, поэтому люди после получения повестки боятся идти к ним", — отметила военная.

Оксана Янчак объяснила, что мобилизованного мужчину, который прибыл в ТЦК, отправят в учебный центр и там он пройдет подготовку, а не сразу на передовую.

Какое наказание будет за игнорирование повестки

По словам военной, после получения повестки каждый военнообязанный мужчина в возрасте от 18 до 60 лет обязан прибыть в ТЦК. Она добавила, что за игнорирование повестки мужчину ожидает наказание.

"Для начала это административная ответственность, а затем может наступить уголовная ответственность", — подчеркнула Янчак.

Напомним, в последнее время повестки на улицах могут вручать даже полицейские или другие работники госучреждений. Однако если они не наделены полномочиями вручения повестки, то они не имеют права этого делать, а от повестки можно отказаться.

Как известно, народные депутаты готовят законопроект, который должен внести изменения в процесс мобилизации в Украине. В частности, документ будет предусматривать новые нормы вручения повесток. Таким образом повестки планируют вручать не только лично под подпись военнообязанному лицу, но и через электронную почту и заказным письмом.

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