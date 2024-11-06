Мобилизация женщин в Украине — военная предлагает ввести механизм

Женщины в ВСУ. Фото: "Вечерний Киев"

В Украине следует ввести обязательную мобилизацию женщин. В то же время военные, которые находятся на ротации, должны быть дома, а не в пункте постоянной дислокации.

Об этом в интервью hromadske заявила адвокат и военная Евгения Закревская.

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Почему она так считает

Евгения Закревская объяснила, что на фронте новобранцев не хватает даже на пополнение потерь. Поэтому она не верит в возможность введения четких сроков службы. В то же время военная предлагает наладить ротации, а также активизировать мобилизацию. В частности, речь идет о женщинах.

"Очевидно, уже давно нужно объявить обязательную мобилизацию женщин... Конечно, это не решит вопрос пополнения полностью, но без этого уже никак", — сказала она.

По словам аэроразведчицы, те военные, которые находятся на ротации, должны находиться дома, а не в пункте постоянной дислокации. Это в свою очередь позволит им действительно отдыхать, восстанавливаться, общаться с семьями и "жить жизнь".

Также Закревская добавила, что украинцы рождены для войны.

"Хотим мы или нет — мы рождены для войны. И от нас зависит, рождаются ли наши дети также для войны. Этот выбор очень прост: оккупация, эмиграция или сопротивление. Я выбираю сопротивление. И действительно единственный честный выбор именно гражданина государства — это сопротивление", — добавила Закревская.

Напомним, на днях ранее волонтер Мария Берлинская заявила, что в Украине нужна мобилизация женщин.

В понедельник, 4 ноября, это заявление поддержала народный депутат Украины Марьяна Безугла. По ее словам, мобилизация женщин будет означать меньшую мобилизацию мужчин. Более того, она подавала соответствующие поправки к законам.