Мобілізація жінок в Україні — військова пропонує запровадити механізм

Жінки в ЗСУ. Фото: "Вечірній Київ"

В Україні варто запровадити обов'язкову мобілізацію жінок. Водночас ті військові, які знаходяться на ротації, мають бути вдома, а не в пункті постійної дислокації.

Про це в інтерв'ю hromadske заявила адвокат та військова Євгенія Закревська.

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Чому вона так вважає

Євгенія Закревська пояснила, що наразі на фронті новобранців не вистачає навіть на поповнення втрат. Через це вона не вірить у можливість запровадження чітких термінів служби. Водночас, військова пропонує налагодити ротації, а також активізувати мобілізацію. Зокрема, мова йде про жінок.

"Очевидно, вже давно потрібно оголосити обов'язкову мобілізацію жінок... Звісно, це не вирішить питання поповнення повністю, але без цього вже також ніяк", — сказала вона.

За словами аеророзвідниці, ті військові, які знаходяться на ротації, мають знаходитись вдома, а не в пункті постійної дислокації. Це у свою чергу, дозволить їм дійсно відпочивати, відновлюватися, спілкуватися з сім'ями та "жити життя".

Також Закревська додала, що українці народжені для війни.

"Хочемо ми чи ні — ми народжені для війни. І від нас залежить, чи наші діти також народжуються для війни. Цей вибір дуже простий: окупація, еміграція або спротив. Я обираю спротив. І насправді єдиний чесний вибір саме громадянина держави — це спротив", — додала Закревська.

Нагадаємо, днями раніше волонтер Марія Берлінська заявила, що в Україні потрібна мобілізація жінок.

У понеділок, 4 листопада, цю заяву підтримала народний депутат України Мар'яна Безугла. За її словами, мобілізація жінок означатиме меншу мобілізацію чоловіків. Більш того, вона подавала відповідні правки до законів.