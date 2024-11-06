Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Військова пропонує запровадити обов'язкову мобілізацію жінок arrow

Військова пропонує запровадити обов'язкову мобілізацію жінок

6 листопада 2024 06:55
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Мобілізація жінок в Україні — військова пропонує запровадити механізм
Жінки в ЗСУ. Фото: "Вечірній Київ"
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

В Україні варто запровадити обов'язкову мобілізацію жінок. Водночас ті військові, які знаходяться на ротації, мають бути вдома, а не в пункті постійної дислокації.

Про це в інтерв'ю hromadske заявила адвокат та військова Євгенія Закревська.

Читайте також:

Чому вона так вважає

Євгенія Закревська пояснила, що наразі на фронті новобранців не вистачає навіть на поповнення втрат. Через це вона не вірить у можливість запровадження чітких термінів служби. Водночас, військова пропонує налагодити ротації, а також активізувати мобілізацію. Зокрема, мова йде про жінок.

"Очевидно, вже давно потрібно оголосити обов'язкову мобілізацію жінок... Звісно, це не вирішить питання поповнення повністю, але без цього вже також ніяк", — сказала вона.

За словами аеророзвідниці, ті військові, які знаходяться на ротації, мають знаходитись вдома, а не в пункті постійної дислокації. Це у свою чергу, дозволить їм дійсно відпочивати, відновлюватися, спілкуватися з сім'ями та "жити життя".

Також Закревська додала, що українці народжені для війни.

"Хочемо ми чи ні — ми народжені для війни. І від нас залежить, чи наші діти також народжуються для війни. Цей вибір дуже простий: окупація, еміграція або спротив. Я обираю спротив. І насправді єдиний чесний вибір саме громадянина держави — це спротив", — додала Закревська.

Нагадаємо, днями раніше волонтер Марія Берлінська заявила, що в Україні потрібна мобілізація жінок.

У понеділок, 4 листопада, цю заяву підтримала народний депутат України Мар'яна Безугла. За її словами, мобілізація жінок означатиме меншу мобілізацію чоловіків. Більш того, вона подавала відповідні правки до законів.

Україна мобілізація війна в Україні Росія ЗСУ

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:42 У Флориді прихильники Трампа завчасно почали святкувати перемогу

07:30 Чоловік надав поліції фальшиве посвідчення з ТЦК — що вирішив суд

07:18 CNN припустив, хто може перемогти у Вашингтоні на виборах в США

07:01 Забув картку в банкоматі — в ПриватБанку пояснили, що робити

06:56 Банківська таємниця — яку інформацію не можна розголошувати

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

06:55 Військова пропонує запровадити обов'язкову мобілізацію жінок

06:54 Реал удома програв Мілану, а Лунін пропустив три м'ячі — відео

06:40 Золото дорожчає — вартість дорогоцінних металів у листопаді

06:30 Ціни на пшеницю в Україні — скільки коштує зерно у листопаді

06:30 Звільнений за непридатністю — чи треба звертатися до ТЦК

07:42 У Флориді прихильники Трампа завчасно почали святкувати перемогу

07:30 Чоловік надав поліції фальшиве посвідчення з ТЦК — що вирішив суд

07:18 CNN припустив, хто може перемогти у Вашингтоні на виборах в США

07:01 Забув картку в банкоматі — в ПриватБанку пояснили, що робити

06:56 Банківська таємниця — яку інформацію не можна розголошувати

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

06:55 Військова пропонує запровадити обов'язкову мобілізацію жінок

06:54 Реал удома програв Мілану, а Лунін пропустив три м'ячі — відео

06:40 Золото дорожчає — вартість дорогоцінних металів у листопаді

06:30 Ціни на пшеницю в Україні — скільки коштує зерно у листопаді

06:30 Звільнений за непридатністю — чи треба звертатися до ТЦК

06:40 Золото дорожчає — вартість дорогоцінних металів у листопаді

5 листопада 2024

17:33 Гарріс чи Трамп — яких змін очікують одесити

06:58 Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

06:40 Ціни на латунь у листопаді — вартість 1 кг кольорових металів

06:29 Які дрова вибрати для опалення — види, переваги та альтернативи

06:03 Як працює система виборів президента у США

4 листопада 2024
Ексклюзив

21:03 Україна отримала потужну допомогу для розмінування, — фото, відео

Ексклюзив

19:09 Під охороною ЮНЕСКО — що змінилося для Одеси

06:37 Ціни на продукти — як в Україні здорожчали овочі у 2024 році

2 листопада 2024

21:16 Небезпека для киян — міст Метро можуть закрити

Text

22:06 Економіст пояснив, чому Китай заборонив криптовалюту

Text

21:39 Вдова через три місяці — Ілона Мазур у проєкті Жінки-фенікс

Text

20:37 Вибори в США — влада посилює заходи безпеки

Text

19:50 У Шевченківській РДА пояснили причину затримок опалення у Києві

Text

19:24 Нардеп спрогнозував наслідки нового закону щодо зберігання дров

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

Text

19:00 Готовність Києва до опалювального сезону — ток-шоу Київський час

Text

18:11 Новий наступ росіян та вибори в США — ефір Вечір.LIVE

Text

14:53 В Україні недостатньо коштів для утримання військових, — нардеп

Text

14:15 Нардеп пояснив, як примусова зміна спеціальності впливає на СЗЧ

Text

13:08 Удар по Запоріжжю та збиття ракет над Україною — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі