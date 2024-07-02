Может ли военный по семейным обстоятельствам служить по месту регистрации

Украинские военные. Фото: "Хвиля"

Военнослужащий, имеющий близких родственников, нуждающихся в постоянном уходе, может служить возле места жительства. С этой целью он должен получить отношение от ближайшей к дому воинской части и написать рапорт с просьбой о перемещении.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Служба у дома

Даже в условиях военного положения и мобилизации часть военнослужащих имеют право служить по территориальному принципу возле места жительства.

Это право, в частности, предоставляется тем, кто имеет родственников, нуждающихся в постоянном уходе — согласно заключению ЛКК по форме № 080-4/о.

Отношение и рапорт

Военнослужащий, имеющий подобную ситуацию, должен оформить соответствующие документы.

"Вам необходимо получить отношение от части у места Вашего проживания, а затем написать рапорт к командиру части с просьбой о перемещении", — пояснил адвокат Юрий Айвазян.

Напомним, что, несмотря на продолжающуюся в Украине мобилизацию, некоторые категории имеют право на отсрочку. В частности, те граждане, которые осуществляют уход за одним из родителей с инвалидностью. В таком случае для получения отсрочки необходимо обязательно подтвердить, что они являются единственным ребенком в семье.

Добавим, Новини.LIVE писали, могут ли мобилизовать мужчин, которые самостоятельно воспитывают детей.