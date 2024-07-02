Чи може військовий через сімейні обставини служити за місцем реєстрації

Українські військові. Фото: "Хвиля"

Військовослужбовець, який має близьких родичів, що потребують постійного догляду, може служити біля місця проживання. Для цього він має отримати відношення від найближчої до дому військової частини і написати рапорт з проханням про переміщення.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Служба біля дому

Навіть в умовах воєнного стану і мобілізації частина військовослужбовців має право служити за територіальним принципом, біля місця проживання.

Це право, зокрема, надається тим, хто має родичів, що потребують постійного догляду — згідно із висновком ЛКК за формою № 080-4/о.

Відношення і рапорт

Військовослужбовець, який має таку ситуацію, повинен оформити відповідні документи.

"Вам необхідно отримати відношення від частини біля місця Вашого проживання, а потім написати рапорт до командира частини з проханням про переміщення", — пояснив адвокат Юрій Айвазян.

Нагадаємо, що, попри мобілізацію, яка триває в Україні, деякі категорії мають право на відстрочку. Зокрема, ті громадяни, які здійснюють догляд за одним з батьків з інвалідністю. У такому разі для отримання відстрочки необхідно обов'язково підтвердити, що вони є єдиною дитиною в сім’ї.

Додамо, Новини.LIVE писали, чи можуть мобілізувати чоловіків, які самостійно виховують дітей.