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Військова служба біля місця проживання — хто має право на це

2 липня 2024 17:03
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Любомир Кучер
Редактор
Чи може військовий через сімейні обставини служити за місцем реєстрації
Українські військові. Фото: "Хвиля"
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Військовослужбовець, який має близьких родичів, що потребують постійного догляду, може служити біля місця проживання. Для цього він має отримати відношення від найближчої до дому військової частини і написати рапорт з проханням про переміщення.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Навіть в умовах воєнного стану і мобілізації частина військовослужбовців має право служити за територіальним принципом, біля місця проживання.

Це право, зокрема, надається тим, хто має родичів, що потребують постійного догляду — згідно із висновком ЛКК за формою № 080-4/о.

Відношення і рапорт

Військовослужбовець, який має таку ситуацію, повинен оформити відповідні документи.

"Вам необхідно отримати відношення від частини біля місця Вашого проживання, а потім написати рапорт до командира частини з проханням про переміщення", — пояснив адвокат Юрій Айвазян.

Нагадаємо, що, попри мобілізацію, яка триває в Україні, деякі категорії мають право на відстрочку. Зокрема, ті громадяни, які здійснюють догляд за одним з батьків з інвалідністю. У такому разі для отримання відстрочки необхідно обов'язково підтвердити, що вони є єдиною дитиною в сім’ї.

Додамо, Новини.LIVE писали, чи можуть мобілізувати чоловіків, які самостійно виховують дітей.

ЗСУ військові батьки рапорт військовослужбовці

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