Мобилизация в Украине — как определяют военную специальность и можно ли изменить

Украинские военные на Харьковском направлении. Фото: picture alliance/AA/Wolfgang Schwan

Третий год из-за полномасштабной войны, которую начала Россия, в Украине продолжаются всеобщая мобилизация и военное положение. Мобилизационные процессы постоянно меняются и совершенствуются. Таким образом, естественно, у военнообязанных граждан возникает немало вопросов. В частности, как определяют военную специальность и есть ли у мобилизованного возможность изменить ее.

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На эти вопросы ответила адвокат Марина Бекало в интервью ТСН.

Есть ли возможность у мобилизованных выбирать воинскую часть

Призыв резервистов и военнообязанных во время мобилизации осуществляется для доукомплектования военных должностей, предусмотренных штатами военного времени по соответствующим мобилизационным планам ВСУ и других военных формирований, объясняет правозащитница.

Именно поэтому украинским законодательством не предусмотрено право самостоятельно выбирать свое место службы, воинскую часть и т.п.

Кто может выбирать подразделение и специальность

Право избирать должность и подразделение имеют только добровольцы. Для этого следует обратиться непосредственно в определенное подразделение или узнать о вакансиях на ресурсах отдельных бригад, подразделений и воинских частей.

У некоторых из них есть мощные рекрутинговые программы, платформы и собственные центры. Среди самых известных:

Также во многих городах Украины заработали центры рекрутинга, куда можно прийти и узнать всю интересующую вас информацию.

Кроме того, чтобы присоединиться к рядам ВСУ по желаемой специальности, можно воспользоваться поиском вакансий на онлайн-порталах по поиску работы. Рекрутинговые платформы, с которыми сотрудничает Министерство обороны Украины:

Украинские военные на фронте в Авдеевке. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Как мобилизованным выбирают специальность

Согласно действующему законодательству, если у мобилизованных украинцев соответствующий опыт, то их специальность будет определена с учетом этого опыта.

Однако для лиц, ранее не проходивших военную службу, ситуация несколько отличается. В частности, приобретение военно-учетной специальности будет происходить с учетом:

умений;

навыков;

опыта.

Также во время призыва будут учитываться даже прежнее место работы.

Как изменить свою военно-учетную специальность

По словам Марины Бекало, изменить свою военно-учетную специальность возможно по соответствующей процедуре, предусмотренной Разделом VI Приказа Минобороны от 10.04.2009 № 170, заключающейся в общевойсковой подготовке для лиц, не проходивших военную службу, профессиональную и многоуровневую подготовку/переподготовку, повышении квалификации для военнослужащих по соответствующим должностям и военно-учетным специальностям.

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