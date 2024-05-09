Які спеціалісти потрібні ЗСУ найбільше — у Міноборони надали офіційний список

Українські військовослужбовці на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Війна в Україні триває, а отже продовжується й загальна мобілізація військовозобов'язаних чоловіків до лав ЗСУ. Наразі добровольці в країні мають право обирати професію, а також місце служби, де вони будуть найефективніші.

Водночас уповноважений Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив, яких фахівців армія зараз потребує найбільше.

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Так, за його словами, у центрах рекрутингу Міноборони відкрито понад 2 тис. вакансій, серед них є як бойові посади, так і ті, які не пов’язані з безпосередньою участю в бойових діях.

"У нас понад 2 тис. вакансій — це безпосередньо ті, які зібрали центри рекрутингу з військових частин, пункт постійної дислокації яких перебуває у відповідному регіоні. І ще приблизно 10 тис. різних вакансій розмістили онлайн безпосередньо військові частини", — розповів він, підкресливши, що з цієї кількості можливо добрати вакансії, максимально близькі за фахом, за досвідом, за баченням людини.

Бежевець заявив, що найбільше українське військо потребує таких фахівців:

водії;

механіки;

стрільці;

оператори БпЛА;

оператори всіх видів озброєння;

обслуга артилеристів;

бойові медики;

інші медичні працівники.

"Окремий напрямок зараз для медиків створений, щоб людина, яка має хоча б базову освіту, могла в армію зайти на посаду, яка передбачає саме медичну допомогу", — наголосив уповноважений МОУ з рекрутингу.

Крім цього, є велика кількість вакансій в ЗСУ, які пов’язані з логістикою, обслуговуванням, ремонтом. Потрібні люди й на штабні посади.

Олексій Бежевець додав, що понад 3 200 громадян України вже звернулися до рекрутингових центрів. З них близько 30%, тобто 1 тис. — на тій чи іншій стадії оформлення, 50% — перебувають уже в навчальних центрах та півтора десятка вже у військових частинах на відповідних посадах.

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