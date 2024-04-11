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Военные пенсионеры в Украине могут получить дополнительные выплаты — суммы и условия

11 апреля 2024 22:53
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Какие дополнительные выплаты предусмотрены для военных пенсионеров — суммы и условия
Выплаты украинским военным пенсионерам. Коллаж: Новини.LIVE
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Сейчас в Украине более 544 тыс. военных пенсионеров. Известно, что для таких лиц максимальный размер выплат не может превышать десять прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц. Это в 2024 году более 23 тыс. грн. Кроме этого, некоторые военные пенсионеры имеют право на дополнительные выплаты.

Об этом сообщили на официальном сайте Пенсионного фонда Украины.

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Так, отмечается, что пенсионеры всех категорий, включая военных, имеют право получать ежемесячную компенсационную выплату до 300 грн с момента достижения 70-летнего возраста.

Кроме этого, лица, которым исполнилось 75 лет, могут получить компенсационную выплату 456 грн, 80 лет — 570 грн.

В то же время следует отметить, что компенсационная выплата предоставляется при условии, что общий размер пенсии не превышает 10340,35 грн.

Также пенсионеры могут получить надбавки за каждый полный год страхового стажа, который превышает 35 лет для мужчин и 30 лет — для женщин.

В таком случае пенсия увеличивается на 1%, однако не более чем на 1% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (2361 грн). Следовательно, максимальный размер доплаты составляет 23,61 грн за каждый дополнительный год стажа.

В ПФУ добавили, что такие доплаты назначаются автоматически. Если у вас остались вопросы можно обращаться на "горячую линию" контакт-центра ПФУ по следующим номерам:

  • 0-800-503-753;
  • 044-281-08-70;
  • 044-281-08-71.

Ранее мы сообщали, что для военных ВСУ планируется ввести новые доплаты и поощрения.

Напомним, мы писали, за что начисляют премии военным и в каком размере.

Мы также информировали, на какую денежную помощь могут рассчитывать военные в случае ранения, травмы или контузии.

выплаты
ВСУ
Украина
пенсионеры
военные

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