Минобороны упростило процедуру предоставления статуса УБД для военных

Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

Министерство обороны упростило предоставление сведений об участии военных в боевых действиях. Отныне это будет осуществляться через Единый государственный реестр ветеранов войны.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

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Изменения предусмотрены приказом Минобороны от 17 января № 28 "О порядке представления сведений в Единый государственный реестр ветеранов войны". Документ направлен на урегулирование выполнения законодательных требований в этой сфере.

В воинских частях, учреждениях и организациях, выполняющих задачи в зонах боевых действий, будут назначены специальные уполномоченные лица.

Они обязаны вносить в ЕГРВО данные о военных, которые непосредственно участвуют в отпоре российской агрессии, в течение пяти дней с момента выдачи боевого распоряжения.

"Для внесения сведений в ЕГРВВ в отношении военнослужащих ВСУ, которые проходят военную службу в структурных подразделениях аппарата Минобороны, органах военного управления, воинских частях, высших военных учебных заведениях, учреждениях, непосредственно подчиненных Минобороны, предусмотрен отдельный порядок. Это касается тех военных, которые были командированы в воинские части в районах ведения военных действий для выполнения специальных задач", — говорится в сообщении.

Напомним, адвокат Юрий Айвазян заявил, что статус участника боевых действий могут получить не только военнослужащие ВСУ, но и представители других военных формирований.

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