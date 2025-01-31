Міноборони спростило процедуру надання статусу УБД для військових

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

Міністерство оборони спростило надання відомостей про участь військових у бойових діях. Відтепер це здійснюватиметься через Єдиний державний реєстр ветеранів війни.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

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Зміни передбачені наказом Міноборони від 17 січня № 28 "Про порядок подання відомостей до Єдиного державного реєстру ветеранів війни". Документ спрямований на врегулювання виконання законодавчих вимог у цій сфері.

У військових частинах, установах та організаціях, що виконують завдання в зонах бойових дій, будуть призначені спеціальні уповноважені особи.

Вони зобов’язані вносити до ЄДРВВ дані про військових, які безпосередньо беруть участь у відсічі російської агресії, протягом п’яти днів з моменту видачі бойового розпорядження.

"Для внесення відомостей до ЄДРВВ щодо військовослужбовців ЗСУ, які проходять військову службу у структурних підрозділах апарату Міноборони, органах військового управління, військових частинах, вищих військових навчальних закладах, установах, безпосередньо підпорядкованих Міноборони передбачений окремий порядок. Це стосується тих військових, що були відряджені до військових частин у районах ведення воєнних дій для виконання спеціальних завдань", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, адвокат Юрій Айвазян заявив, що статус учасника бойових дій можуть отримати не лише військовослужбовці ЗСУ, а й представники інших військових формувань.

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