Старый военный билет, нужно ли его заменять, возможны ли штрафы

Военный билет советского образца — действителен ли он, какие могут быть штрафы
Согласно украинскому законодательству, военный билет советского образца до сих пор действует, если в нем нет указанного срока действия. Поэтому штрафовать за наличие на руках украинского военнообязанного такого документа не будут.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Какие документы должны иметь военнообязанные
Согласно действующему законодательству, каждый военнообязанный гражданин Украины должен иметь военно-учетный документ.
Этим документом является либо военный билет, либо временное удостоверение военнообязанного.
Законен ли документ времен СССР
Некоторые граждане постарше военный билет получали еще во времена СССР и с тех пор не меняли его.
Отвечая на вопрос, не является ли наличие такого документа нарушением, Юрий Айвазян подчеркнул: "Выданный во времена СССР считается действующим. Если, конечно, он не имеет указанного срока действия" .
Потому, добавил юрист, штрафовать гражданина за наличие на руках такого военного билета не будут.
Напомним, что после очередных изменений в законодательстве украинские военнообязанные граждане могут получить военный билет не в территориальном центре комплектования, а в ЦНАПе. Для этого нужно, чтобы все военно-учетные данные гражданина были внесены или актуализированы в реестре "Оберіг".
Добавим, согласно Закону Украины "Об административных услугах", при обращении граждан за предоставлением какой-либо услуги государство вправе выдвигать свои условия для его предоставления, в частности требовать предъявления военно-учетного документа (военного билета, временного военного удостоверения и т.п.).
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