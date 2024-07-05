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Военный билет советского образца — действителен ли он, какие могут быть штрафы

5 июля 2024 00:03
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Старый военный билет, нужно ли его заменять, возможны ли штрафы
Военные билеты. Фото: УНІАН
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Согласно украинскому законодательству, военный билет советского образца до сих пор действует, если в нем нет указанного срока действия. Поэтому штрафовать за наличие на руках украинского военнообязанного такого документа не будут.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Какие документы должны иметь военнообязанные

Согласно действующему законодательству, каждый военнообязанный гражданин Украины должен иметь военно-учетный документ.

Этим документом является либо военный билет, либо временное удостоверение военнообязанного.

Законен ли документ времен СССР

Некоторые граждане постарше военный билет получали еще во времена СССР и с тех пор не меняли его.

Отвечая на вопрос, не является ли наличие такого документа нарушением, Юрий Айвазян подчеркнул: "Выданный во времена СССР считается действующим. Если, конечно, он не имеет указанного срока действия" .

Потому, добавил юрист, штрафовать гражданина за наличие на руках такого военного билета не будут.

Напомним, что после очередных изменений в законодательстве украинские военнообязанные граждане могут получить военный билет не в территориальном центре комплектования, а в ЦНАПе. Для этого нужно, чтобы все военно-учетные данные гражданина были внесены или актуализированы в реестре "Оберіг".

Добавим, согласно Закону Украины "Об административных услугах", при обращении граждан за предоставлением какой-либо услуги государство вправе выдвигать свои условия для его предоставления, в частности требовать предъявления военно-учетного документа (военного билета, временного военного удостоверения и т.п.).

СССР штрафы военный учет документы военный билет

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