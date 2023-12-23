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Військовий назвав місця, де ТЦК мають право видавати повістки

23 грудня 2023 15:02
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Мобілізація в Україні – де ТЦК можуть видавати повістки
Співробітник ТЦК виписує повістку. Фото: соцмережі
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Представники місцевих ТЦК мають повноваження сповіщати військовозобов'язаних громадян у громадських місцях. Ця процедура включає інформування громадян про необхідність реєструватися або оновлювати свої реєстраційні дані.

Про це повідомив керівник служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі OBOZ.UA.

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Фітьо повідомив, що представники ТЦК можуть здійснювати процеси сповіщення у місцях, не заборонених законодавством.

"Це може бути на вулиці, біля блокпоста, біля торгового центру або навіть усередині нього, в кафе і так далі. Загалом, у будь-яких громадських місцях", — наголосив він.

Фітьо також зазначив, що якщо військовозобов'язаний має при собі документи, що підтверджують його особу та військовий облік, наприклад, вказівку на реєстрацію у певному Центрі, його військову спеціальність, а також документ про надання йому відстрочки, то додаткових питань не виникає.

У випадку, якщо чоловік не зареєстрований у військовому обліку, не оновив своїх даних або не має документа про відстрочку, йому видають повістку для відвідування Центру з метою оновлення даних.

Нагадаємо, що адвокат Ростислав Кравець прокоментував заяви Мар'яни Безуглої про вручення повісток не лише працівниками ТЦК, а й поліцейськими. За словами фахівця, поліція не має такої функції, до того ж для цього потрібні додаткові витрати з держбюджету.

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