Боевая повестка — что это и кому из украинских мужчин могут вручить

Военнообязанные мужчины в ТЦК и СП. Фото: zhmerynka.city

Военное положение и всеобщая мобилизация в стране продолжаются более 20 месяцев. Все это время военнообязанные мужчины получают повестки для уточнения данных, по которым должны явиться в ТЦК и СП. Кроме обычной повестки, существует еще и так называемая боевая или мобилизационное распоряжение.

Что это за документ, кому его вручают и какая ответственность за отказ, рассказала адвокат Полина Марченко в интервью журналисту Сергею Шевчуку.

Читайте также:

Что такое боевая повестка или мобилизационное распоряжение

Мобилизационное распоряжение, боевая повестка или повестка на отправку — это документ, который вручается военнообязанному после прохождения ВВК, если мужчина признан таким, что может нести военную службу.

В мобилизационном распоряжении говорится об обязанности явиться в определенный призывной пункт в течение 24 часов после объявления мобилизации.

Однако даже вручение боевой повестки не означает, что человек сразу попадет на фронт. После боевой повестки лицо, не имеющее военного опыта, направляется в учебный центр (обучение может занять 3-4 недели).

Если гражданин ранее служил в рядах ВСУ, его направляют в пункт постоянной дислокации воинской части. Там он в течение 3-4 недель проходит боевое согласование.

Повестка для отправки. Фото: facebook.com/lvivpolice

Кто имеет право вручать боевую повестку

Мобилизационное распоряжение военнообязанному мужчине могут вручить исключительно представители ТЦК и СП после прохождения им военно-врачебной комиссии и при признании его пригодным (ограниченно пригодным) к военной службе.

Где могут вручить боевую повестку

Боевую повестку военнообязанные украинцы не могут получить прямо на улице или в общественном месте, ведь для ее вручения представителям ТЦК необходимо знать информацию о человеке, в том числе, что он успешно прошел ВВК.

Мобилизационное распоряжение может быть вручено в ТЦК, по адресу, где проживает военнообязанный или по месту работы.

Что будет, если проигнорировать боевую повестку

Как подчеркивает Марченко, если человек пришел в ТЦК для уточнения данных, прошел медкомиссию, он был признан годным, и он потом уже не пришел с вещами на сборы — это уже уголовная ответственность.

Если проигнорировать боевую повестку, может наступить уголовная ответственность в соответствии со ст. 336 Уголовного кодекса Украины (уклонение от службы), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

Ранее член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Федор Вениславский заявил, что военнообязанным мужчинам планируют вручать повестки по электронной почте и заказным письмом.

Напомним, мы сообщали, может ли прийти повестка в платежке за коммуналку.

Также мы писали, ждать ли украинцам наказания за проигнорированную повестку, оставленную в дверях.