Установка на военный учет – когда нужно стать на учет впервые

Молодые люди, взятые на военный учет, с приписными удостоверениями. Фото: denisenkoyuriy.blogspot.com

Каждый украинский молодой человек должен быть взят на военный учет в год своего 17-летия. Но этот процесс не добровольный, так что для визита в ТЦК гражданин должен получить соответствующую повестку.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Возраст для взятия на военный учет

Военный учет в Украине касается всех мужчин от 18 до 60 лет.

Но стать на военный учет мужчины должны раньше, чем достигнут возраста совершеннолетия.

"На учет нужно стать с января по март в год наступления 17 лет", — объяснил Юрий Айвазян.

Добровольно или через повестку

Взятие на военный учет не является добровольным процессом, то есть гражданин не должен посещать территориальный центр комплектования по собственному желанию.

"Для взятия на военный учет призывников граждане Украины обязаны лично прибыть в соответствующий районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки в срок, определенный в повестке, и подать необходимые документы", — говорится в Законе Украины "О воинской обязанности" и военную службу".

Так что ТЦК должен прислать 17-летнему гражданину повестку, согласно которой тот и должен появиться в центре комплектования для взятия на военный учет.

Напомним, что после взятия на военный учет гражданин Украины должен получить приписное удостоверение, подтверждающее его принадлежность к соответствующему территориальному центру комплектования.

Добавим, что раньше мы писали, что такое временное удостоверение военнообязанного и кто должен его получить.