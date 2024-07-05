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Военный учет осужденных за тяжкие преступления — могут ли таких призвать

5 июля 2024 18:48
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация осужденных, могут ли призвать человека, осужденного за тяжкое преступление
Украинские осужденные. Фото: Daycom
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Осужденные за тяжкие преступления не подлежат мобилизации даже в особый период. Они даже не состоят на военном учете, и восстановить их можно только по их добровольному согласию.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Андрей Карпенко.

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С 18 мая 2024 года в Украине заработал новый закон о мобилизации, кардинально изменивший часть принципов и подходов к процессу мобилизации.

Согласно действующему законодательству, осужденные за тяжкие преступления исключены из военного учета и не военнообязанны — даже если судимость снята и погашена.

На войну – только добровольно

Отвечая на вопрос интересующегося гражданина, может ли он быть мобилизованным, Андрей Карпенко подчеркнул: "Если вы уже сняты с военного учета, то восстановить вас имеют право только по вашему добровольному согласию" .

Для подтверждения своего статуса такие граждане должны иметь документ об осуждении.

Напомним, по словам заместителя министра юстиции Украины Елены Высоцкой, в Украине можно мобилизовать еще около 27 тысяч осужденных. В настоящее время в тюрьмах содержатся около 42 тысяч человек.

Ранее командир батальона 3-й отдельной штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук рассказал, к каким последствиям может привести мобилизация заключенных. По его мнению, случаев самовольного ухода от части и дезертирства избежать не удастся.

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