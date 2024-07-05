Мобілізація засуджених, чи можуть призвати людину, засуджену за тяжкий злочин

Українські засуджені. Фото: Daycom

Засуджені за тяжкі злочини не підлягають мобілізації навіть у особливий період. Вони навіть не перебувають на військовому обліку, і відновити їх можна лиш за їхньою добровільною згодою.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Андрій Карпенко.

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Чи мобілізують засуджених

З 18 травня 2024 року в Україні запрацював новий закон про мобілізацію, який кардинально змінив частину принципів та підходів до процесу мобілізації.

Згідно із чинним законодавством, засуджені за тяжкі злочини виключені з військового обліку та не є військовозобов’язаними — навіть якщо судимість знята та погашена.

На війну — лише добровільно

Відповідаючи на питання громадянина, який цікавився, чи може він бути мобілізованим, Андрій Карпенко наголосив: "Якщо ви вже зняті з військового обліку, то відновити вас мають право лише за вашою добровільною згодою".

Для підтвердження свого статусу такі громадянин повинні мати документ про засудження.

Нагадаємо, за словами заступниці міністра юстиції України Олени Висоцької, в Україні можна мобілізувати ще близько 27 тисяч засуджених. Наразі у в'язницях утримуються близько 42 тисяч осіб.

Раніше командир батальйону 3-ї окремої штурмової бригади Дмитро Кухарчук розповів, до яких наслідків може призвести мобілізація ув'язнених. На його думку, випадків самовільного залишення частини та дезертирства уникнути не вдасться.