Новые правила военно учета для женщин-медиков — что изменилось

В Украине в этом году, 31 июля, вступил в силу обновленный механизм воинского учета для женщин, которые получают медицинское или фармацевтическое образование. Они автоматически встают на учет, однако есть определенная обязательная процедура, которые должны пройти при этом как женщины, так и их работодатели.

Об этом сообщает Донецкий областной ТЦК.

Учебные заведения, готовящие специалистов с медицинским или фармацевтическим образованием, должны в течение семи дней после получения образования передать в ТЦК списки таких женщин. Данную норму регулирует обновленный пункт 50 Порядка №1487. В дальнейшем ТЦК и СП вносят информацию в реестр "Оберіг" и сразу определяют соответствующую военно-учетную специальность.

После внесения информации в реестр женщины обязаны прибыть в ТЦК в течение 60 суток для прохождения военно-врачебной комиссии. Именно ВВК определяет, могут ли они быть зачислены на учет фактически, поскольку внесение данных в "Оберег" является лишь первым техническим этапом.

Что делать студентам медицинских университетов, которые поступили до 2025 года

Новый механизм касается только тех, кто получает медицинское или фармацевтическое образование после 31 июля 2025 года. Женщины, которые уже получили соответствующий диплом ранее и до сих пор не состоят на учете, продолжают пользоваться старыми правилами. Они должны самостоятельно обратиться в ТЦК и пройти стандартную процедуру постановки на учет в порядке, действовавшем до изменений.

Что делать работодателям, которые наняли медиков или фармацевтов

Отдельно уточняется порядок действий для работодателей. Если женщина с медицинским или фармацевтическим образованием была официально трудоустроена до 18 мая 2024 года и при этом не состоит на воинском учете, работодатель должен уведомить об этом ТЦК.

Сообщение подается в произвольной форме, определенных сроков для этого нет, однако юристы советуют сделать это до возможной проверки предприятия.

