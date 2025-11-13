Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Військовий облік жінок-медикинь та фармацевтів — новий порядок

Дата публікації: 13 листопада 2025 20:00
Оновлено: 18:48
Нові правила військово обліку для жінок-медиків — що змінилось
Медикині. Фото: УНІАН

В Україні цьогоріч, 31 липня, набув чинності оновлений механізм військового обліку для жінок, які здобувають медичну або фармацевтичну освіту. Вони автоматично встають на облік, проте є певна обов'язкова процедура, які мають пройти при цьому як жінки, так і їх роботодавці.

Про це повідомляє Донецький обласний ТЦК. 

Читайте також:

Чи мають право медичні університети ставити на облік студентів у ТЦК

Навчальні заклади, що готують фахівчинь із медичною чи фармацевтичною освітою, повинні протягом семи днів після здобуття освіти передати до ТЦК списки таких жінок. Дану норму регулює оновлений пункт 50 Порядку №1487. Надалі ТЦК та СП вносять інформацію до реєстру "Оберіг" та відразу визначають відповідну військово-облікову спеціальність.

Після внесення інформації до реєстру жінки зобов’язані прибути до ТЦК протягом 60 діб для проходження військово-лікарської комісії. Саме ВЛК визначає, чи можуть вони бути зараховані на облік фактично, оскільки внесення даних до "Оберега" є лише першим технічним етапом.

Що робити студентам медичних університетів, які вступили до 2025 року 

Новий механізм стосується лише тих, хто здобуває медичну або фармацевтичну освіту після 31 липня 2025 року. Жінки, які вже отримали відповідний диплом раніше й досі не перебувають на обліку, продовжують користуватися старими правилами. Вони мають самостійно звернутися до ТЦК і пройти стандартну процедуру постановки на облік у порядку, що діяв до змін.

Що робити роботодавцям, які найняли медиків чи фармацевтів

Окремо уточнюється порядок дій для роботодавців. Якщо жінка з медичною або фармацевтичною освітою була офіційно працевлаштована до 18 травня 2024 року і при цьому не перебуває на військовому обліку, роботодавець повинен повідомити про це ТЦК.

Повідомлення подається у довільній формі, визначених строків для цього немає, однак юристи радять зробити це до можливої перевірки підприємства.

Нагадаємо, адвокатка пояснила, чи можуть в Україні мобілізувати безхатьків.

Також читайте, хто зі студентів може втратити відстрочку від мобілізації після 5 листопада.  

медики жінки військовий облік мобілізація фармацевт
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
