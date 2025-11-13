Нові правила військово обліку для жінок-медиків — що змінилось

Медикині. Фото: УНІАН

В Україні цьогоріч, 31 липня, набув чинності оновлений механізм військового обліку для жінок, які здобувають медичну або фармацевтичну освіту. Вони автоматично встають на облік, проте є певна обов'язкова процедура, які мають пройти при цьому як жінки, так і їх роботодавці.

Навчальні заклади, що готують фахівчинь із медичною чи фармацевтичною освітою, повинні протягом семи днів після здобуття освіти передати до ТЦК списки таких жінок. Дану норму регулює оновлений пункт 50 Порядку №1487. Надалі ТЦК та СП вносять інформацію до реєстру "Оберіг" та відразу визначають відповідну військово-облікову спеціальність.

Після внесення інформації до реєстру жінки зобов’язані прибути до ТЦК протягом 60 діб для проходження військово-лікарської комісії. Саме ВЛК визначає, чи можуть вони бути зараховані на облік фактично, оскільки внесення даних до "Оберега" є лише першим технічним етапом.

Що робити студентам медичних університетів, які вступили до 2025 року

Новий механізм стосується лише тих, хто здобуває медичну або фармацевтичну освіту після 31 липня 2025 року. Жінки, які вже отримали відповідний диплом раніше й досі не перебувають на обліку, продовжують користуватися старими правилами. Вони мають самостійно звернутися до ТЦК і пройти стандартну процедуру постановки на облік у порядку, що діяв до змін.

Що робити роботодавцям, які найняли медиків чи фармацевтів

Окремо уточнюється порядок дій для роботодавців. Якщо жінка з медичною або фармацевтичною освітою була офіційно працевлаштована до 18 травня 2024 року і при цьому не перебуває на військовому обліку, роботодавець повинен повідомити про це ТЦК.

Повідомлення подається у довільній формі, визначених строків для цього немає, однак юристи радять зробити це до можливої перевірки підприємства.

