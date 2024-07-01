Обновление военно-учетных данных женщин, есть ли отличия от общего процесса

Украинская гражданка — боевой медик. Фото: "АрміяInform"

Украинские гражданки, имеющие медицинское образование, должны обновить военно-учетные данные. Для этого они, например, должны самостоятельно прибыть в территориальные центры комплектования.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

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Кто из женщин должен прибыть в ТЦК

Процесс обновления военно-учетных данных в Украине касается не только мужчин, но и части женщин, состоящих на военном учете.

"Нетрудоустроенные медики-женщины и фармацевтки должны самостоятельно прибыть в ТЦК и встать на учет", — объяснили юристы.

Добровольная мобилизация и принудительный штраф

Адвокат Андрей Карпенко отметил, что с 1 июля мобилизация женщин остается добровольной.

"В то же время представительницы некоторых профессий могут получить штраф в размере 17 тысяч грн, если нарушат правила военного учета", — пояснил юрист.

Напомним, ранее мы писали о топ женских профессий, которые могут мобилизовать

В Украине наибольшее количество женщин в Вооруженных силах среди стран-членов НАТО.

В частности, сейчас служат более 67 тысяч женщин. 19 тысяч военных — гражданские сотрудницы, другие проходили военную подготовку и имеют звание.