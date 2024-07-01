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Військовий облік жінок-медиків — як правильно оновити дані

1 липня 2024 16:45
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Любомир Кучер
Редактор
Оновлення військово-облікових даних жінок, чи є відмінності від загального процесу
Українська громадянка — бойова медикиня. Фото: "АрміяInform"
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Українські громадянки, які мають медичну освіту, мають оновити військово-облікові дані. Для цього вони, наприклад, мають самостійно прибути до територіальних центрів комплектування.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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Хто з жінок має прибути до ТЦК

Процес оновлення військово-облікових даних в Україні стосується не тільки чоловіків, а і частину жінок, які перебувають на військовому обліку.

"Непрацевлаштовані медики-жінки та фармацевтки мають самостійно прибути до ТЦК та стати на облік", — пояснили юристи.

Добровільна мобілізація та примусовий штраф

Адвокат Андрій Карпенко зазначив, що з 1 липня мобілізація жінок залишається добровільною.

"Водночас представниці деяких професій можуть отримати штраф у розмірі 17 тисяч грн, якщо порушать правила військового обліку", — пояснив юрист.

Нагадаємо, раніше ми писали про топ жіночих професій, які можуть мобілізувати

Додамо, що в Україні найбільша кількість жінок у Збройних силах серед країн-членів НАТО.

Зокрема, зараз служать понад 67 тисяч жінок. 19 тисяч військових — цивільні співробітниці, інші проходили військову підготовку та мають звання.

жінки військовий облік мобілізація ТЦК та СП жінки на війні

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