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Военный объяснил, кто и почему хочет подписать контракт с ВСУ

21 декабря 2024 18:24
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Военный Алексей Тарасенко объяснил, почему мужчины хотят заключать контракт с ВСУ
Украинские военные. Фото: Armyinform
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Начальник группы рекрутинга Пятой отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Алексей Тарасенко сообщил, что около трети обращающихся в центр рекрутинга желают подписать контракт. Они стремятся воспользоваться преимуществами, которые дает этот формат.

Об этом Тарасенко рассказал в эфире национального телемарафона в субботу, 21 декабря.

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По словам Тарасенко, в 99% случаев этот контракт подписывают. Причиной отказа могут быть разве что формальные причины.

"Отсутствие каких-либо документов или, возможно, что-то из контрразведки. Если человек был на оккупированных территориях, или у него родственники там", — пояснил военный.

Впрочем, он отметил, что таких случаев очень немного.

Тарасенко также отметил, что многие военнообязанные понимают, что их во всех случаях мобилизуют и, в связи с этим, стремятся подписать контракт, чтобы получить преимущества, которые он дает.

Ранее военный Алексей Герман выразил мнение, что государство должны защищать абсолютно все граждане. Если же военнообязанный не хочет защищать свою страну, значит, ему в этой стране не место.

Также омбудсман Дмитрий Лубинец объяснил, почему опасно снижать мобилизационный возраст.

ВСУ Украина мобилизация военнообязанные контракт

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