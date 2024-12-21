Військовий Олексій Тарасенко пояснив, чому чоловіки хочуть укладати контракт із ЗСУ

Українські військові. Фото: Armyinform

Начальник групи рекрутингу П'ятої окремої штурмової бригади Збройних сил України Олексій Тарасенко повідомив, що близько третини людей, які звертаються до центру рекрутингу, бажають підписати контракт. Вони прагнуть скористатися перевагами, які надає цей формат.

Про це Тарасенко розповів в ефірі національного телемарафону у суботу, 21 грудня.

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За словами Тарасенка, у 99% випадках цей контракт підписують. Причиною відмови можуть бути хіба що формальні причини.

"Відсутність якихось документів або, можливо, щось із контррозвідки. Якщо людина була на окупованих територіях, або має родичів там", — пояснив військовий.

Втім, він зазначив, що таких випадків дуже небагато.

Тарасенко також зазначив, що багато військовозобов'язаних розуміють, що їх в усіх випадках мобілізують і, у зв'язку з цим, прагнуть підписати контракт, щоб отримати переваги, які він дає.

Раніше військовий Олексій Герман висловив думку, що державу повинні боронити абсолютно всі громадяни. Якщо ж військовозобов'язаний не бажає захищати свою країну, значить, йому в цій країні не місце.

Також омбудсман Дмитро Лубінець пояснив, чому небезпечно знижувати мобілізаційний вік.