Мобилизация в Украине - что ожидать в 2024 году

Начальник службы авиации и ПВО 3-й отдельной штурмовой бригады Василий Самоваров. Фото: скриншот

Следующий год будет намного тяжелее, чем 2023 и 2022 годы. Украинцев ожидает тотальная мобилизация.

Об этом сообщил начальник службы авиации и ПВО 3-й отдельной штурмовой бригады Василий Самоваров.

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"Если руководство будет продолжать в том же темпе мобилизовать людей и если они продолжат это наращивать, то через какое-то время у них все получится", — говорит он.

По словам военного, в Украине нет большого мобилизационного потенциала, нет много денег и нет много ресурсов.

"Эта война когда-то закончится, как и любая друга война в мире. Она закончится переговорами. И нам важно, чтобы на этапе переговоров, у нас были хорошие позиции", — указал он.

Также Самоваров указал, что украинцам нужно готовиться к тотальной мобилизации и готовиться к плохой холодной зиме.

"2024 год будет тяжелее, чем 2023 или 2022 год", — добавил он.

Напомним, что несмотря на военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине, существуют определенные категории граждан, имеющих право на отсрочку от призыва на военную службу. Тем не менее бывают случаи, когда мужчин с отсрочкой мобилизуют.