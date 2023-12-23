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Мобилизация украинцев за границей — Подоляк объяснил, будет ли принудительный призыв

23 декабря 2023 01:53
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Мобилизация украинцев за границей — Подоляк объяснил, будет ли принудительный призыв
Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Фото: сайт президента
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

В Украине не слышат разговоры на фоне недавнего заявления министра обороны Рустема Умерова о мобилизации украинцев за границей. Власти страна надолго начали объяснять, что на самом деле означают вероятные изменения в мобилизации. Впрочем, при призывах мужчин за пределами страны пока речь не идет.

Об этом заявил советник Офиса президента Михаил Подоляк в эфире утренней программы "Панюта.Итоги" .

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Мобизировать украинцев за границу

Как рассказал советник ОП, сейчас такая идея невозможна. Несмотря на это, находящиеся за рубежом украинцы уже сделали свой выбор, о том, "им ли нужно дать возможность юридически из этой ситуации выйти".

"И здесь есть предложения разрешить идти через рекрутинг — добровольный контракт, возвращаться в страну, и тогда юридические претензии будут сняты. Но по принудительной мобилизации — в других юридических пространствах мы не проведем никаких принудительных мобилизаций, это невозможно", — подчеркнул Подоляк.

Кроме того, советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что странам следует поставить под вопрос помощь украинцам, скрывающимся от призыва за границей. Для этого украинское правительство будет консультироваться с другими коллегами.

Мобилизация мужчин за границей — что известно

В Украине стартовала работа над законопроектом, который позволит призывать на военную службу находящихся за рубежом украинцев . Его планируют представить в январе, в первые дни заседания Верховной Рады.

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о том, что нужно мобилизовать 500 тысяч дополнительных лиц. Впрочем, столь значительного количества призывников мы не увидим в ближайшее время. Все из-за сложных мобилизационных процессов.

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