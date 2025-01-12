Сазонов рассказал, как уменьшить мобилизацию и увеличить рекрутинг в Украине

Боец ВСУ Кирилл Сазонов. Фото: скриншот из видео

Для того, чтобы вывести рекрутинг в Украине на такой уровень, когда мобилизация будет нужна лишь в крайнем случае, необходимо повысить заработные платы военным. Также следует увеличить продолжительность отпусков.

Об этом в субботу, 11 января, в своем Telegram-канале заявил военный ВСУ и политолог Кирилл Сазонов.

Читайте также:

Как избавиться от мобилизации и увеличить рекрутинг

Военнослужащий отметил, что та заработная и срок отпусков, которые у военных сейчас, уже не является хорошей мотивацией для добровольной службы в армии.

"Зарплату нужно поднимать, отпуска увеличивать. По зарплате цифру называть не буду, у нас, в конце концов, есть правительство. Пусть изучат вопрос, сопоставят со своими возможностями, сэкономят на том, что не в приоритете сейчас", — подчеркнул он.

Относительно отпусков, военный поделился своим опытом и отметил, что дважды в год по 15 суток недостаточно, чтобы полноценно отдохнуть и восстановиться.

"Думаю, будет нормально сделать 60 суток в год по тем же правилам — 15 за раз. Получится две недели раз в три месяца, я об этом давно говорю", — пишет он.

По словам Сазонова, соответствующий законопроект, предусматривающий такие изменения, уже находится в разработке.

"С зарплатой и отпусками нужно что-то делать. Быстро. А потом очень четко и качественно коммуницировать с обществом. Не врать и не молчать. Давать реальную картину. Никто не воюет 24 на 7, это легенда", — резюмировал военный.

Напомним, вчера бывший глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что снижение мобилизационного возраста в Украине вполне вероятно. Однако по его мнению, снижение будет на 1-2 года, а не до 18 лет. Однако в любом случае, если такое решение будет, то генералам придется объяснить народу, почему необходим такой шаг.

Также мы писали, что по словам народного депутата Ярослава Железняка, уже на следующей неделе Верховная Рада собирается голосовать за продолжение военного положения и всеобщей мобилизации в стране. Срок его действия будет до 9 мая 2025 года.