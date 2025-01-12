Сазонов розповів, як зменшити мобілізацію та збільшити рекрутинг в Україні

Боєць ЗСУ Кирило Сазонов. Фото: скриншот з відео

Для того, щоб вивести рекрутинг в Україні на такий рівень, коли мобілізація потрібна буде лише в крайньому випадку, необхідно підвищити заробітні плати військовим. Також слід збільшити тривалість відпусток.

Про це у суботу, 11 січня, у своєму Telegram-каналі заявив військовий ЗСУ та політолог Кирило Сазонов.

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Військовослужбовець зазначив, що та заробітна і термін відпусток, які у військових зараз, вже не є хорошою мотивацією для добровільної служби в армії.

"Зарплату потрібно піднімати, відпустки збільшувати. Щодо зарплати цифру називати не буду, у нас, зрештою, є уряд. Нехай вивчать питання, зіставлять зі своїми можливостями, заощадять на тому, що не в пріоритеті зараз", — наголосив він.

Щодо відпусток, військовий поділився своїм досвідом і зазначив, що двічі на рік по 15 діб недостатньо, щоб повноцінно відпочити та відновитися.

"Думаю, буде нормально зробити 60 діб на рік за тих самих правил — 15 за раз. Вийде два тижні раз на три місяці, я про це давно говорю", — пише він.

За словами Сазонова, відповідний законопроєкт, який передбачає такі зміни, уже перебуває в розробці.

"Із зарплатою і відпустками потрібно щось робити. Швидко. А потім дуже чітко і якісно комунікувати із суспільством. Не брехати і не мовчати. Давати реальну картину. Ніхто не воює 24 на 7, це легенда", — резюмував військовий.

Нагадаємо, вчора колишній очільник українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що зниження мобілізаційного віку в Україні цілком імовірне. Однак на його думку, зниження буде на 1-2 роки, а не до 18 років. Однак у будь-якому разі, якщо таке рішення буде, то генералам доведеться пояснити народу, чому необхідний такий крок.

Також ми писали, що за словами народного депутата Ярослава Железняка, вже наступного тижня Верховна Рада збирається голосувати за продовження воєнного стану і загальної мобілізації в країні. Термін його дії буде до 9 травня 2025 року.