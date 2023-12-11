Военный рассказал, какую категорию граждан уже сейчас можно отправлять на фронт

Украинские военнослужащие на военных учениях Житомирской области. Фото: Olga Ivashchenko/Reuters

Украина имеет большой мобилизационный ресурс. На фронт можно отправить как минимум 50 или 100 тысяч украинских правоохранителей.

В интервью ТСН военный аналитик и бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий отметил, что слишком многие задействованы в охране правопорядка.

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Правоохранители имеют базовый уровень подготовки.

Дикий добавил, что правоохранители проходили физическую подготовку, медкомиссию и имеют базовые навыки владения оружием,

"Нам действительно нужно во время войны 250 тысяч полицейских в тылу? Не многие ли охраняют наш правопорядок? Я не хочу сказать, что надо их всех на фронт. Конечно, правопорядок нужен. И если бы мы забрали всю полицию на фронт, тогда завтра в нас были бы проблемы, чтобы выйти из дома. Но, простите меня, 250 тысяч — это много. Вот я думаю, что 50 или 100 тысяч вполне можно было бы забрать на фронт", — отметил ветеран АТО в интервью ТСН.

Он отметил, что решить вопрос можно, уменьшив правоохранительным ведомствам квоту на бронирование.

Воевать могут не только полисмены

"Я привел в пример Национальную полицию, потому что их больше всего. Но на самом деле кроме них еще есть ДБР, НАБУ, НАПК, фискальная полиция, таможня. Это те структуры, где все работники по определению проходят физподготовку, медкомиссию, обладают хотя бы базовыми навыками владения оружием" , — объяснил свою позицию Дикий.

Он заявил, что 50-100 тысяч человек, уже имеющих базовый уровень умений мобилизованного, можно абсолютно спокойно и быстро отправить на фронт.

Ранее мы сообщали, что Украина должна установить четкий предельный срок пребывания на военной службе даже во время войны. Такое решение улучшило бы мобилизационный процесс и распределило бремя войны в стране.