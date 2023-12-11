Військовий розповів, яку категорію громадян вже зараз можна відправляти на фронт

Українські військовослужбовці на військових навчаннях у Житомирській області. Фото: Olga Ivashchenko/Reuters

Україна має великий мобілізаційний ресурс. На фронт можна відправити, щонайменше, 50 або 100 тисяч українських правоохоронців.

В інтерв'ю ТСН військовий аналітик та колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий зазначив, що занадто багато людей задіяні в охороні правопорядку.

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Правохоронці мають базовий рівень підгоовки

Дикий додав, що правоохоронці проходили фізичну підготовку, медкомісію і мають базові навички володіння зброєю,

"Нам дійсно потрібно під час війни 250 тисяч поліцейських в тилу? Чи не багато людей охороняють наш правопорядок? Я не хочу сказати, що треба їх усіх на фронт. Звичайно, правопорядок потрібен. І якби ми забрали всю поліцію на фронт, тоді завтра у нас були б проблеми, щоб вийти з дому. Але, вибачте мене, 250 тисяч — це багато. Ось я думаю, що 50 або 100 тисяч цілком можна було б забрати на фронт", — зазначив ветеран АТО в інтерв'ю ТСН.

Він зазначив, що вирішити питання можна, зменшивши правоохоронним відомствам квоту на бронювання.

Воювати можуть не лише полісмени

"Я навів як приклад Національну поліцію, тому що їх найбільше. Але насправді крім них ще є ДБР, НАБУ, НАЗК, фіскальна поліція, митниця. Це ті структури, де всі працівники за визначенням проходять фізпідготовку, медкомісію, володіють хоча б базовими навичками володіння зброєю", — пояснив свою позицію Дикий.

Він заявив, що 50-100 тисяч осіб, які вже мають базовий рівень умінь мобілізованого, можна абсолютно спокійно і швидко відправити на фронт.

Раніше ми повідомляли, що Україна має встановити чіткий граничний термін перебування на військовій службі навіть під час війни. Таке рішення покращило би мобілізаційний процес та розподілило би тягар війни в країні.