Теперь обучение боевым навыкам учитывает реалии современного боя, заявляют в Минобороны

Бойцы ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В ВСУ изменился подход к базовой военной подготовке мобилизованных. Учитывая опыт и вызовы современного поля боя, Генеральный штаб ВСУ, в частности заместитель главнокомандующего полковник Апостол, прорабатывает совершенствование этой программы.

Об этом в интервью каналу "Мы — Украина" заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса.

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По его словам, главной целью является повышение выживаемости военнослужащих на поле боя путем адаптации подготовки к современным потребностям и требованиям.

Кроме того, Палиса напомнил, что президент Украины объявил о формировании корпусов в Вооруженных Силах Украины, что является логичным шагом в связи с масштабом войны. Такой подход отличается от российской армии, которая также использует крупные соединения.

"Детали относительно конкретных бригад, которые будут объединены или расширены, пока не разглашаются", — отметил Палиса.

Он заявил, что переход на корпусную систему является необходимым для повышения эффективности управления войсками и адаптации к требованиям современной войны. Такой шаг позволит более эффективно использовать ресурсы и управлять военными действиями.

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