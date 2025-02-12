Тепер навчання бойових навичок враховує реалії сучасного бою, заявляють у Міноборони

Бійці ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

У ЗСУ змінився підхід до базової військового вишколу мобілізованих. Враховуючи досвід та виклики сучасного поля бою, Генеральний штаб ЗСУ, зокрема заступник головнокомандувача полковник Апостол, опрацьовує вдосконалення цієї програми.

Про це в інтерв'ю каналу "Ми — Україна" заявив заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса.

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За його словами, головною метою є підвищення виживаності військовослужбовців на полі бою шляхом адаптації підготовки до сучасних потреб та вимог.

Крім того, Паліса нагадав, що президент України оголосив про формування корпусів у Збройних Силах України, що є логічним кроком у зв'язку з масштабом війни. Такий підхід відрізняється від російської армії, яка також використовує великі з'єднання.

"Деталі щодо конкретних бригад, які будуть об’єднані або розширені, поки що не розголошуються", — зазначив Паліса.

Він заявив, що перехід на корпусну систему є необхідним для підвищення ефективності управління військами та адаптації до вимог сучасної війни. Такий крок дозволить більш ефективно використовувати ресурси та управляти військовими діями.

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