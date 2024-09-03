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Военный заболел в отпуске за границей — что делать

3 сентября 2024 06:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Отпуск для военнослужащего - отпуск военного за границей - болезнь во время отпуска
Военнослужащий на пути в отпуск, на вокзале. Фото: "АрміяInform"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Если военнослужащий заболел во время заграничного отпуска, он должен получить больничное письмо. Это письмо нужно перевести на украинский, нотариально заверить и переслать в воинскую часть, где служит больной военнослужащий.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Евгений Середницкий.

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Украинские военнослужащие имеют право даже во время военного положения покидать территорию Украины во время законного отпуска.

Во время заграничных отпусков с военными могут возникнуть проблемы со здоровьем. Юрист объяснил, что делать в такой ситуации.

Что делать в случае болезни

Евгений Середницкий пояснил, что в ситуации с проблемами со здоровьем, возникшими у военного за пределами Украины, для начала нужно обратиться к врачу, который может не только обследовать военного и оказать помощь, но и выдать больничное письмо.

После этого этот документ нужно перевести на украинский и заверить перевод нотариально, чтобы эта копия была действительна в Украине.

Нотариально заверенная украиноязычная копия больничного листа направляется в воинскую часть, где служит военный.

"Это нужно сделать как можно быстрее, чтобы продлить отпуск на время больничного. Также можно сообщить командованию воинской части о ситуации и уточнить дальнейшие действия", — подчеркнул Евгений Середницкий.

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