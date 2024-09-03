Отпуск для военнослужащего - отпуск военного за границей - болезнь во время отпуска

Военный заболел в отпуске за границей — что делать
Если военнослужащий заболел во время заграничного отпуска, он должен получить больничное письмо. Это письмо нужно перевести на украинский, нотариально заверить и переслать в воинскую часть, где служит больной военнослужащий.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Евгений Середницкий.
Отпуск за границей
Украинские военнослужащие имеют право даже во время военного положения покидать территорию Украины во время законного отпуска.
Во время заграничных отпусков с военными могут возникнуть проблемы со здоровьем. Юрист объяснил, что делать в такой ситуации.
Что делать в случае болезни
Евгений Середницкий пояснил, что в ситуации с проблемами со здоровьем, возникшими у военного за пределами Украины, для начала нужно обратиться к врачу, который может не только обследовать военного и оказать помощь, но и выдать больничное письмо.
После этого этот документ нужно перевести на украинский и заверить перевод нотариально, чтобы эта копия была действительна в Украине.
Нотариально заверенная украиноязычная копия больничного листа направляется в воинскую часть, где служит военный.
"Это нужно сделать как можно быстрее, чтобы продлить отпуск на время больничного. Также можно сообщить командованию воинской части о ситуации и уточнить дальнейшие действия", — подчеркнул Евгений Середницкий.
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