Відпустка для військовослужбовця - відпустка військового за кордоном - хвороба під час відпустки

Військовослужбовець по дорозі у відпустку, на вокзалі. Фото: "АрміяInform"

Якщо військовослужбовець занедужав під час закордонної відпустки, він має отримати лікарняний лист. Цей лист треба перекласти українською, нотаріально завірити та переслати до військової частини, де служить хворий військовослужбовець.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Євген Середницький.

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Українські військовослужбовці мають право навіть під час воєнного стану залишати територію України під час законної відпустки.

Під час закордонних відпусток з військовими можуть трапитися проблеми зі здоров’ям. Юрист пояснив, що робити у такій ситуації.

Що робити у випадку хвороби

Євген Середницький пояснив, що у ситуації з проблемами зі здоров’ям, які виникли у військового за межами України, для початку треба звернутися до лікаря, який може не тільки обстежити військового та надати допомогу, а ще й видати лікарняний лист.

Після цього цей документ треба перекласти українською і завірити переклад нотаріально, аби ця копія була чинною в Україні.

Нотаріально завірена україномовна копія лікарняного листа надсилається до військової частини, де служить військовий.

"Це потрібно зробити якнайшвидше, щоб продовжити відпустку на час лікарняного. Також можна повідомити командування військової частини про ситуацію та уточнити подальші дії", — підкреслив Євген Середницький.