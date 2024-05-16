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Военнообязанные не смогут обновить данные в ЦНАП — в чем причина

16 мая 2024 16:30
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Военнообязанные не смогут обновить данные в ЦНАП — в чем причина
Мужчины в ТЦК. Фото: varosh.com.ua
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Новый закон о мобилизации, который вступит в силу уже 18 мая, предусматривает возможность обновления данных военнообязанных украинцев в Центрах предоставления административных услуг (ЦНАП). Однако правительство до сих пор не предоставило им доступ к необходимым системам.

Об этом сообщили в одной из местных администраций Харьковской области, передает издание LIGA.net.

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"Нет даже технической возможности участвовать в процессе", — сказал собеседник издания, комментируя ситуацию.

Кроме того, как пишет СМИ, во Львовской областной государственной администрации рассказали, что ни один администратор ЦНАП не получил доступа к необходимой системе. Также отсутствуют и соответствующие учения.

В свою очередь, народный депутат Ирина Фриз подчеркнула, что разработать подзаконные документы должен был не парламент, а правительство.

"Он же несет прямую ответственность за организацию механизмов обновления персональных данных гражданами в течение 60 дней как через ЦНАП, так и через электронный кабинет", — сказала Фриз.

Так, после вступления в силу нового закона о мобилизации военнообязанные смогут обновить свои учетные данные только через ТЦК или электронный кабинет, который должен заработать с 18 мая.

Ранее мы сообщали, какие документы необходимы для обновления данных в ТЦК.

Также писали о том, какие штрафы ждут человека за отказ обновлять данные.

война
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украинцы
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военкомат
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мобилизация
война в Украине
ТЦК и СП
военнообязанные

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