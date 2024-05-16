Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Військовозобов’язані не зможуть оновити дані у ЦНАП — у чому причина arrow

Військовозобов’язані не зможуть оновити дані у ЦНАП — у чому причина

16 травня 2024 16:30
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Військовозобов’язані не зможуть оновити дані у ЦНАП — у чому причина
Чоловіки у ТЦК. Фото: varosh.com.ua
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Новий закон про мобілізацію, який набуде чинності вже 18 травня, передбачає можливість оновлення даних військовозобов’язаних українців у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП). Однак, уряд досі не надав їм доступу до необхідних систем. 

Про це сказали в одній із місцевих адміністрацій Харківської області, передає видання LIGA.net.

Читайте також:

Де можна оновити дані військовозобов’язаних

"Немає навіть технічної можливості брати участь у процесі", — сказав співрозмовник видання, коментуючи ситуацію. 

Крім того, як пише ЗМІ, у Львівській обласній державній адміністрації розповіли, що наразі жоден адміністратор ЦНАП не отримав доступу до необхідної системи. Так саме відсутні й відповідні навчання. 

Своєю чергою, народна депутатка Ірина Фріз наголосила, що розробити підзаконні документи мав не парламент, а уряд. 

"Він же несе пряму відповідальність за організацію механізмів оновлення персональних даних громадянами протягом 60 днів як через ЦНАП, так і через електронний кабінет", — сказала Фріз. 

Відтак, після набуття чинності нового закону про мобілізацію військовозобовʼязані зможуть оновити свої облікові дані лише через ТЦК або електронний кабінет, який має запрацювати з 18 травня.

Раніше ми повідомляли, які документи потрібні для оновлення даних в ТЦК.

Також писали про те, які штрафи чекають на особу за відмову оновлювати дані. 

війна
ЗСУ
українці
Україна
військкомат
ЦНАП
мобілізація
війна в Україні
ТЦК та СП
військовозобов'язані

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

16 травня 2024
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня