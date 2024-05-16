Військовозобов’язані не зможуть оновити дані у ЦНАП — у чому причина

Чоловіки у ТЦК. Фото: varosh.com.ua

Новий закон про мобілізацію, який набуде чинності вже 18 травня, передбачає можливість оновлення даних військовозобов’язаних українців у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП). Однак, уряд досі не надав їм доступу до необхідних систем.

Про це сказали в одній із місцевих адміністрацій Харківської області, передає видання LIGA.net.

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"Немає навіть технічної можливості брати участь у процесі", — сказав співрозмовник видання, коментуючи ситуацію.

Крім того, як пише ЗМІ, у Львівській обласній державній адміністрації розповіли, що наразі жоден адміністратор ЦНАП не отримав доступу до необхідної системи. Так саме відсутні й відповідні навчання.

Своєю чергою, народна депутатка Ірина Фріз наголосила, що розробити підзаконні документи мав не парламент, а уряд.

"Він же несе пряму відповідальність за організацію механізмів оновлення персональних даних громадянами протягом 60 днів як через ЦНАП, так і через електронний кабінет", — сказала Фріз.

Відтак, після набуття чинності нового закону про мобілізацію військовозобовʼязані зможуть оновити свої облікові дані лише через ТЦК або електронний кабінет, який має запрацювати з 18 травня.

Раніше ми повідомляли, які документи потрібні для оновлення даних в ТЦК.

Також писали про те, які штрафи чекають на особу за відмову оновлювати дані.