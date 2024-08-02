Военнообязанные с оккупированных территорий - возможность мобилизации этих людей

Визит работников ТЦК к военнообязанному гражданину. Фото: "АрмияInform"

Внутриперемещенные лица должны, как и все остальные военнообязанные граждане, стоять на военном учете. Даже если они не зарегистрировались как ВПЛ, должны встать на военный учет по месту фактического проживания.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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В Украине идет общая мобилизация во время действия военного положения. Мобилизации подлежат все военнообязанные граждане Украины.

Это касается и тех военнообязанных граждан Украины, которые зарегистрированы на временно оккупированных территориях (ВОТ), откуда были вынуждены выехать на подконтрольную украинскому правительству территорию.

Где стать на военный учет переселенцам

Даже если таковой гражданин не оформился в органах местного самоуправления как внутренне перемещенное лицо, он обязан стать на военный учет по месту фактического жительства.

"Военнообязанный должен состоять на учете в ТЦК. Следовательно, при первой встрече с группой оповещения он в лучшем случае получит повестку", — пояснил Юрий Айвазян.

Напомним, что военнообязанные граждане могут встать на военный учет по месту фактического проживания. Для этого они должны уведомить ТЦК по месту предварительной регистрации о взятии на учет заказным письмом.

Добавим, что в Украине с 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. Он содержит ряд новых норм, касающихся и выдачи повесток, и введения огромных штрафов за неявку в ТЦК.