Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Военнообязанные с ВОТ — могут ли их мобилизовать arrow

Военнообязанные с ВОТ — могут ли их мобилизовать

2 августа 2024 21:31
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Военнообязанные с оккупированных территорий - возможность мобилизации этих людей
Визит работников ТЦК к военнообязанному гражданину. Фото: "АрмияInform"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Внутриперемещенные лица должны, как и все остальные военнообязанные граждане, стоять на военном учете. Даже если они не зарегистрировались как ВПЛ, должны встать на военный учет по месту фактического проживания.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Военный учет для всех. И для жителей ВОТ тоже

В Украине идет общая мобилизация во время действия военного положения. Мобилизации подлежат все военнообязанные граждане Украины.

Это касается и тех военнообязанных граждан Украины, которые зарегистрированы на временно оккупированных территориях (ВОТ), откуда были вынуждены выехать на подконтрольную украинскому правительству территорию.

Где стать на военный учет переселенцам

Даже если таковой гражданин не оформился в органах местного самоуправления как внутренне перемещенное лицо, он обязан стать на военный учет по месту фактического жительства.

"Военнообязанный должен состоять на учете в ТЦК. Следовательно, при первой встрече с группой оповещения он в лучшем случае получит повестку", — пояснил Юрий Айвазян.

Напомним, что военнообязанные граждане могут встать на военный учет по месту фактического проживания. Для этого они должны уведомить ТЦК по месту предварительной регистрации о взятии на учет заказным письмом.

Добавим, что в Украине с 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. Он содержит ряд новых норм, касающихся и выдачи повесток, и введения огромных штрафов за неявку в ТЦК.

военный учет оккупация ВПЛ ТЦК и СП военнообязанные

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

22:15 Украине удалось вернуть из оккупации 23 детей

Эксклюзив

22:05 В ГНСУ назвали причины, приводящие к гибели мужчин на Тысе

21:52 Залужный встретился в Оксфорде с украинскими студентами и поделился впечатлениями

21:42 МИД Украины призвало украинцев воздержаться от поездок в Израиль и Ливан

21:31 Военнообязанные с ВОТ — могут ли их мобилизовать

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

21:21 Россияне придумали новый способ принудительной паспортизации жителей ВОТ

21:13 Во Львовской области пограничник не разрешил волонтеру выехать за границу — что решил суд

21:12 Драка с ТЦК в Одессе — полиция обнародовала полную версию событий и открыла производство

20:42 Камала Харрис стала официальным кандидатом в президенты от демократов

20:27 За что чаще судили мобилизованных заключенных и кому из них не разрешают идти на фронт — статистика

22:15 Украине удалось вернуть из оккупации 23 детей

Эксклюзив

22:05 В ГНСУ назвали причины, приводящие к гибели мужчин на Тысе

21:52 Залужный встретился в Оксфорде с украинскими студентами и поделился впечатлениями

21:42 МИД Украины призвало украинцев воздержаться от поездок в Израиль и Ливан

21:31 Военнообязанные с ВОТ — могут ли их мобилизовать

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

21:21 Россияне придумали новый способ принудительной паспортизации жителей ВОТ

21:13 Во Львовской области пограничник не разрешил волонтеру выехать за границу — что решил суд

21:12 Драка с ТЦК в Одессе — полиция обнародовала полную версию событий и открыла производство

20:42 Камала Харрис стала официальным кандидатом в президенты от демократов

20:27 За что чаще судили мобилизованных заключенных и кому из них не разрешают идти на фронт — статистика

18:49 Провели лето взглядом — как отдыхают люди в Одессе

1 августа 2024
Эксклюзив

18:47 Смертельно ядовитые пауки в Одессе — какая опасность для горожан и туристов

Новость с видео

05:35 Уклонистам начали блокировать счета — можно ли оспорить и почему некоторые штрафы от ТЦК незаконны

31 июля 2024

18:03 ИИ в одесских школах уже с этого года — как это работает

06:40 Цены на лом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце июля

30 июля 2024

19:19 Без Пушкинской, бульвара Жванецкого и площади Толбухина — мнения одесситов о нововведениях

18:37 Убийство Ирины Фарион — в Одессе назвали причастных

06:40 В Украине продолжают расти цены на золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в июле

06:30 В Украине значительно выросли цены на пшеницу — сколько стоит тонна зерна в июле

05:58 Известная военная рассказала про Часов Яр, который россияне превратили в Бахмут

Text

18:44 Сколько будет продолжаться война — военный обратил внимание на нюанс, как манипулируют украинцами

Text

18:09 Массовые увольнения в правительстве и резкое повышение тарифов - эфир Вечер.LIVE

Text

17:51 На Лиманском направлении россияне ищут точку для прорыва — военный поделился деталями

Text

12:56 Новые подробности убийства Фарион и подготовка США к войне — эфир День.LIVE

Text

12:22 Доктор экономических наук Длигач назвал реформы, которые позволят пополнить госбюджет на 1 трлн грн

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

Text

11:13 Генерал-лейтенант Романенко объяснил, что нужно для эффективного использования истребителей F-16

Text

08:00 Переломный момент в войне с F-16 и доклад Сырского о ситуации на фронте — эфир Ранок.LIVE

1 августа 2024
Text

18:03 Военный объяснил, как ВСУ смогут использовать истребители F-16

Text

17:50 Истребители F-16 в Украине и новое наступление России — эфир Вечір.LIVE

Text

16:33 Военный заявил о необходимости введения большего количества инноваций на фронте

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

26 июля 2024

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

24 июля 2024

18:38Отдых в запрещенной зоне — как работает курортная Затока на Одесчине

31 июля 2024

08:43 Забарный станет частью нового проекта в амбициозном итальянском клубе