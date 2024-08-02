Військовозобов'язаі з окупованих територій - можливість мобілізації цих людей

Візит працівників ТЦК до військовозобов’язаного громадянина. Фото: "АрміяInform"

Внутрішньо переміщені особи мають, як і всі інші військовозобов’язані громадяни, перебувати на військовому обліку. Навіть якщо вони не зареєструвалися як ВПО, повинні стати на військовий облік за місцем фактичного проживання.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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В Україні триває загальна мобілізація під час дії воєнного стану. Мобілізації підлягають усі військовозобов’язані громадяни України.

Це стосується і тих військовозобов’язаних громадян України, які зареєстровані на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), звідки були змушені виїхати на підконтрольну українському уряду територію.

Де стати на військовий облік переселенцям

Навіть якщо такий громадянин не оформився в органах місцевого самоврядування як внутрішньо переміщена особа, він повинен стати на військовий облік за місцем фактичного проживання.

"Військовозобов'язаний повинен перебувати на обліку в ТЦК. Отже, при першій зустрічі з групою оповіщення він у кращому випадку отримає повістку", — пояснив Юрій Айвазян.

Нагадаємо, що військовозобов’язані громадяни можуть стати на військовий облік за місцем фактичного проживання. Для цього вони повинні повідомити ТЦК за місцем попередньої реєстрації про взяття на облік рекомендованим листом.

Додамо, що в Україні з 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію. Він містить низку нових норм, які стосуються і видачі повісток, і запровадження величезних штрафів за неявку в ТЦК.