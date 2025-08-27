Выезд за границу - право на выезд человека с инвалидностью

Проверка документов на границе. Фото: УНИАН

Изменения в законодательство не затронут право выезда за границу во время действия военного положения отдельных категорий военнообязанных граждан. Это касается, в частности, граждан, имеющих документально подтвержденную инвалидность.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Владислав Дерий.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался особенностями выезда за границу граждан во время действия военного положения.

Мужчина спросил, ограничивает ли законопроект №13685 право на выезд лица с инвалидностью, которое имеет статус "военнообязанный"

"Выезд лицам с инвалидностью не запретят", — подчеркнул в ответе гражданину юрист Владислав Дерий.

Изменения в законодательстве

Юрист также объяснил, что изменит в процессе военного положения и конкретно выезда за границу законопроект №13685.

"Этот законопроект просто узаконивает то, что и так происходит в настоящее время и должен позволить выезжать призывникам и военнообязанным, которые прошли базовую военную службу или базовую общевойсковую подготовку и в текущем году не подлежат призыву", — подчеркнул Дерий.

