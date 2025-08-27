Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Военнообязанный с инвалидностью — выезд за границу

Военнообязанный с инвалидностью — выезд за границу

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 20:00
Выезд за границу - право на выезд человека с инвалидностью
Проверка документов на границе. Фото: УНИАН

Изменения в законодательство не затронут право выезда за границу во время действия военного положения отдельных категорий военнообязанных граждан. Это касается, в частности, граждан, имеющих документально подтвержденную инвалидность.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Реклама
Читайте также:

Выезд за границу

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался особенностями выезда за границу граждан во время действия военного положения.

Мужчина спросил, ограничивает ли законопроект №13685 право на выезд лица с инвалидностью, которое имеет статус "военнообязанный"

"Выезд лицам с инвалидностью не запретят", — подчеркнул в ответе гражданину юрист Владислав Дерий.

Изменения в законодательстве

Юрист также объяснил, что изменит в процессе военного положения и конкретно выезда за границу законопроект №13685.

"Этот законопроект просто узаконивает то, что и так происходит в настоящее время и должен позволить выезжать призывникам и военнообязанным, которые прошли базовую военную службу или базовую общевойсковую подготовку и в текущем году не подлежат призыву", — подчеркнул Дерий.

Напомним, мы ранее писали о том, что гражданин, который имеет право на выезд за границу, должен иметь в "Резерв+" несколько важных документов.

Добавим, мы сообщали о том, какие проблемы могут возникнуть при выезде за границу женщины-военной.

военное положение военный учет военнообязанные лицо с инвалидностью выезд за границу
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации