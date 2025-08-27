Відео
Головна Мобілізація Військовозобов'язаний з інвалідністю — виїзд за кордон

Військовозобов'язаний з інвалідністю — виїзд за кордон

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2025 20:00
Виїзд за кордон - право на виїзд людини з інвалідністю
Перевірка документів на кордоні. Фото: УНІАН

Зміни до законодавства не зачеплять право виїзду за кордон під час дії воєнного стану окремих категорій військовозобов’язаних громадян. Це стосується, зокрема, громадян, які мають документально підтверджену інвалідність.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Читайте також:

Виїзд за кордон

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився особливостями виїзду за кордон громадян під час дії воєнного стану.

Чоловік запитав, чи обмежує законопроєкт №13685 право на виїзд особи з інвалідністю, яка має статус "військовозобов’язаний"

"Виїзд особам з інвалідністю не заборонять", — підкреслив у відповіді громадянину юрист Владислав Дерій. 

Зміни у законодавстві

Юрист також пояснив, що змінить у процесі воєнного стану і конкретно виїзду за кордон законопроєкт №13685.

"Цей законопроект просто узаконює те, що і так відбувається на даний час та має дозволити виїжджати призовникам та військозовобов'язаним, які пройшли базову військову службу або базову загальновійськову підготовку і в поточному році не підлягають призову", — наголосив Дерій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що громадянин, який має право на виїзд за кордон, повинен мати у "Резерв+" кілька важливих документів.

Додамо, ми повідомляли про те, які проблеми можуть виникнути під час виїзду за кордон жінки-військової.

воєнний стан військовий облік військовозобов'язані особа з інвалідністю виїзд за кордон
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
