Приватна школа і відстрочка - учитель приватної школи, чи має він право на відстрочку

Учитель на уроці. Фото: Freepik

Форма фінансування навчального закладу, державний він чи приватний, не впливає на можливість отримання учителями та викладачами відстрочки від мобілізації. На відстрочку у такому випадку впливають кілька інших факторів, зокрема, наявність офіційної ліцензії.

Про це на порталі "Юристи.UA" повідомив юрист Владислав Дерій.

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Приватні школи та відстрочка від мобілізації

Учителі, викладачі та інші працівники освітньої сфери мають право на отримання відстрочки від мобілізації.

До юристів звернувся громадянин, який працює викладачем у приватній школі зі ставкою 0,75 (що відповідає вимозі закону).

Чоловік поцікавився, чи може він оформити відстрочку від мобілізації.

"Ви маєте право на відстрочку, адже законодавством не передбачено, що для відстрочки потрібно працювати саме в державному закладі", — наголосив у відповіді юрист Владислав Дерій.

Що робити, якщо у відстрочці відмовлять

Крім того, підкреслив юрист, приватний освітній заклад, у якому працює громадянин, є ліцензованим закладом середньої освіти.

"Тому, якщо отримаєте письмову відмову у наданні відстрочки, то можете повторно подати документи з супровідним листом або оскаржити відмову у судовому порядку", — запевнив викладача Дерій.

Таким чином, навіть для працівників приватних навчальних закладів, які є ліцензованими МОН, важливо лише мати відповідну педагогічну ставку.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як впливають на відстрочку для педагогів низькі педагогічні ставки.

Додамо, ми повідомляли про те, які документи має подати в ТЦК педагог на оформлення відстрочки.