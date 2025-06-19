Отсрочка для преподавателей - может ли преподаватель сменить работу

Преподаватель меняет место работы — что будет с отсрочкой
Даже если преподаватель меняет рабочее место, оставаясь при этом в системе образования, он сохраняет за собой право на отсрочку от мобилизации. Но при этом он должен снова подать заявление и соответствующие документы.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.
Преподаватель с отсрочкой меняет работу
Преподаватели высших учебных заведений, как и учителя школ и других учреждений среднего и предвысшего образования, имеют право на отсрочку от мобилизации.
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли преподаватель, оформивший отсрочку от мобилизации, перейти на работу в другое заведение, не меняя профиля, то есть оставшись в сфере образования.
"Да, преподаватель имеет право увольняться и трудоустраиваться в другое учебное заведение", — заверил в ответе гражданину юрист Владислав Дерий.
Что должен сделать преподаватель на новой работе
Но, вместе с тем, добавил юрист, автоматически отсрочка в такой ситуации не продлевается.
"Нужно будет повторно подавать заявление об отсрочке и документы, которые ее подтверждают", — отметил Дерий.
После того, как заявление рассмотрят и подтвердят, отсрочка будет продлена на соответствующий срок.
Напомним, мы ранее писали о том, без каких двух важных условий преподавателям не дадут отсрочку.
Добавим, мы сообщали о том, теряют ли преподаватели отсрочку на время летних каникул.
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