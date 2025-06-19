Отсрочка для преподавателей - может ли преподаватель сменить работу

Преподаватель на паре. Фото: НУ "Львівська політехніка"

Даже если преподаватель меняет рабочее место, оставаясь при этом в системе образования, он сохраняет за собой право на отсрочку от мобилизации. Но при этом он должен снова подать заявление и соответствующие документы.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Преподаватели высших учебных заведений, как и учителя школ и других учреждений среднего и предвысшего образования, имеют право на отсрочку от мобилизации.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли преподаватель, оформивший отсрочку от мобилизации, перейти на работу в другое заведение, не меняя профиля, то есть оставшись в сфере образования.

"Да, преподаватель имеет право увольняться и трудоустраиваться в другое учебное заведение", — заверил в ответе гражданину юрист Владислав Дерий.

Что должен сделать преподаватель на новой работе

Но, вместе с тем, добавил юрист, автоматически отсрочка в такой ситуации не продлевается.

"Нужно будет повторно подавать заявление об отсрочке и документы, которые ее подтверждают", — отметил Дерий.

После того, как заявление рассмотрят и подтвердят, отсрочка будет продлена на соответствующий срок.

Напомним, мы ранее писали о том, без каких двух важных условий преподавателям не дадут отсрочку.

Добавим, мы сообщали о том, теряют ли преподаватели отсрочку на время летних каникул.