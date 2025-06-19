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Викладач змінює місце роботи — що буде з відстрочкою

Ua en ru
Дата публікації: 19 червня 2025 12:20
Відстрочка для викладачів - чи може викладач змінити роботу
Викладач на парі. Фото: НУ "Львівська політехніка"
Ключові моменти Викладач з відстрочкою змінює роботу Що має зробити викладач на новій роботі

Навіть якщо викладач змінює робоче місце, залишаючись при цьому у системі освіти, він зберігає за собою право на відстрочку від мобілізації. Але при цьому він повинен знову подати заяву та відповідні документи.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Викладач з відстрочкою змінює роботу

Викладачі вищих навчальних закладів, як і учителі шкіл та інших закладів середньої та передвищої освіти, мають право на відстрочку від мобілізації.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може викладач, який оформив відстрочку від мобілізації, перейти на роботу до іншого закладу, не змінюючи профілю, тобто залишившись у сфері освіти.

"Так, викладач має право звільнятися та працевлаштовуватися в інший навчальний заклад", — запевнив у відповіді громадянину юрист Владислав Дерій.

Що має зробити викладач на новій роботі

Та, разом з тим, додав юрист, автоматично відстрочка у такій ситуації не продовжується.

"Потрібно буде повторно подавати заяву про відстрочку та документи, які її підтверджують", — наголосив Дерій.

Після того, як заяву розглянуть і підтвердять, відстрочка буде продовжена на відповідний термін.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, без яких двох важливих умов викладачам не дадуть відстрочку.

Додамо, ми повідомляли про те, чи втрачають викладачі відстрочку на час літніх канікул.

освіта робота мобілізація відстрочка викладачі
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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