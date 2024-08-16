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Викладачам не дадуть відстрочку без цих двох важливих умов — нові норми закону

16 серпня 2024 08:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Відстрочка від мобілізації для викладачів — за яких двох умов можна отримати
Викладач пояснює тему студентам. Фото: Depositphotos
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

З 18 травня 2024 року в Україні діє новий закон про мобілізацію. Він зокрема регулює питання щодо надання відстрочки певним категоріям військовозобов'язаних чоловіків. Так, деякі працівники освіти мають право оформити відстрочку, але має бути дотримано кілька умов. 

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З цього приводу висловилася адвокатка Лариса Кісь у коментарі "РБК-Україна".

За словами правознавиці, перша важлива умова, яка має бути дотримана — наявність наукового ступеня. Тобто, тільки викладачі зі ступенем кандидата або доктора наук, які активно займаються науковою роботою, можуть претендувати на відстрочку від призову на військову службу. 

Друга не менш важлива умова для викладачів — ставка не менше 0,75 у вищих навчальних закладах, коледжах, наукових установах або організаціях.

Без наукового ступеня освітяни на відстрочку претендувати не можуть. Зокрема, мова йде про:

  • асистентів;
  • старших викладачів;
  • інших працівників, які проводять практичні заняття, лабораторні роботи або семінари.

Проте, тут є виключення, адже шкільні вчителі можуть отримати відстрочку навіть без наявності наукового ступеня. Для них головною умовою буде ставка не менше 0,75 у загальноосвітніх навчальних закладах або професійно-технічних училищах.

Тож, для того, щоб отримати відстрочку, працівники освіти повинні подати заяву та надати наступні документи:

  • довідку з місця роботи, яка підтверджує займану посаду, основне місце роботи та розмір ставки, що становить не менше 0,75;
  • диплом про науковий ступінь (якщо є).

Раніше ми повідомляли, як українцям оформити відстрочку, не відвідуючи ТЦК.

Нагадаємо, ми писали, на який термін може надаватися відстрочка від мобілізації через перелом кінцівок або пальців. 

Також ми інформували, хто втратить відстрочку у серпні 2024 року.

вчителі мобілізація відстрочка військовозобов'язані науковий ступінь

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