Инвалиды на военно-врачебной комиссии – законность такого решения ТЦК

Военный с инвалидностью на приеме у врача. Фото: depositphotos.com

После отмены статуса военнообязанного "ограниченно пригодный", эта категория граждан — даже при наличии инвалидности — должна пройти военно-врачебную комиссию. Но мобилизовать людей с инвалидностью не имеют права, они должны подать заявление об отсрочке.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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ВЛК для людей с инвалидностью

Во время действия военного положения и общей мобилизации после принятия нового закона о мобилизации в Украине отменили статус военнослужащего "ограниченно пригодный".

Поэтому направление людей с инвалидностью, даже ІІІ группы, на военно-врачебную комиссию, отметил Владислав Дерий, правомерно.

Мобилизация или отсрочка

При этом мобилизовать людей с инвалидностью согласно изменениям в законодательстве не имеют права.

Но вместе с тем такие граждане должны подать в территориальный центр комплектования заявление об отсрочке, основанием для чего и установленная врачами инвалидность.

Напомним, что лица, признанные военно-врачебной комиссией ограниченно годным, обязаны пройти повторно медосмотр в течение следующих 9 месяцев.

Мы писали, что военнообязанные, которые после прохождения ВЛК признаны годными с определенными ограничениями по состоянию здоровья, тоже будут проходить службу. Их будут направлять в подразделения обеспечения, ТЦК и СП, учебные подразделения и т.д.