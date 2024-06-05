Мобілізація в Україні 2024 — чи можуть призвати до армії одразу після ВЛК

Військовозобов'язаний проходить військово-лікарську комісію. Ілюстративне фото: google.com

Новий закон про мобілізацію, який набув чинності ще 18 травня, вплинув на всіх військовозобов'язаних громадян. Зокрема на тих, хто визнаний військово-лікарською комісією обмежено придатним. Такі особи зобов'язані пройти повторно медогляд впродовж наступних 9 місяців.

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Проте, якщо людина пройшла ВЛК та була визнана придатною до військової служби, скільки у неї є часу до призову та чи можуть мобілізувати до війська одразу, розповідаємо далі в матеріалі.

Так, у Міноборони неодноразово наголошували, що явка до ТЦК та СП не означає мобілізацію та миттєве виправляння на фронт. Перш за все людина має оновити свої військово-облікові дані. Після її можуть направити на проходження ВЛК.

Військово-лікарську комісію можна проходити у ТЦК, лікарнях, госпіталях та державних медичних закладах, де організована робота комісії.

Наразі, відповідно до наказу Міноборони про зміни до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України (№ 262 від 27 квітня 2024), медогляди мають тривати не більше 14 днів у разі додаткових медичних обстежень), і рішення ВЛК мають видавати людині під підпис на руки.

Проте, як зазначають у ТЦК та СП, на практиці цей термін може виявитися значно довшим і не завжди залежить від медкомісій.

Військовозобов'язаний чоловік проходить ВЛК. Фото: ООТЦК та СП/Facebook

Як розповів заступник начальника мобілізаційного відділу ТЦК Солом’янського району Києва Павло Литвин в інтерв'ю виданню Hromadske, під час дії правого режиму воєнного стану військовозобов'язані повинні проходити військово-лікарську комісію не менше одного разу на рік.

"За результатами ВЛК людина або отримає відстрочку від мобілізації, або ж буде визнана придатною чи непридатною для проходження військової служби. Цей статус і вплине на можливість подальшої мобілізації, але не означає її негайність. Пройшовши ВЛК, військовозобов’язаний не обов’язково моментально отримує ту саму "бойову" повістку", — підкреслив Павло Литвин.

Кого можуть мобілізувати одразу після ВЛК? Як раніше розповідали представники ЗСУ, військовозобов'язаного чоловіка можуть одразу після ВЛК мобілізувати та скерувати до навчального центру, якщо він має дефіцитну військово-облікову спеціальність, яку зараз потребує військо.

Таким чином, терміни та ймовірність подальшої мобілізації після проходження ВЛК для кожної особи будуть визначатися залежно від її військово-облікової спеціальності та потреби в цій спеціальності у військах на цей час.

Раніше ми повідомляли, що у червні діятимуть нові правила ВЛК.

Нагадаємо, ми писали, як можна оскаржити рішення ВЛК.

Також ми інформували, як каратимуть українців, які раніше не проходили військово-лікарську комісію.