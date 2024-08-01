Інваліди на військово-лікарській комісії - законність такого рішення ТЦК

Військовий з інвалідністю на прийомі у лікаря. Фото: depositphotos.com

Після скасування статусу військовозобов’язаного "обмежено придатний", ця категорія громадян — навіть за наявності інвалідності — має пройти військово-лікарську комісію. Але мобілізувати людей з інвалідністю не мають права, вони мусять подати заяву про відстрочку.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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ВЛК для людей з інвалідністю

Під час дії воєнного стану та загальної мобілізації, після ухвалення нового закону про мобілізацію, в Україні скасували статус військовослужбовця "обмежено придатний".

Тож направлення людей з інвалідністю, навіть ІІІ групи, на військово-лікарську комісію, наголосив Владислав Дерій, є правомірним.

Мобілізація чи відстрочка

При цьому мобілізувати людей з інвалідністю, згідно зі змінами у законодавстві, не мають права.

Але разом з тим такі громадяни мають подати до територіального центру комплектування заяву про відстрочку, підставою для чого і є встановлена лікарями інвалідність.

Нагадаємо, що особи, які були визнані військово-лікарською комісією обмежено придатними, зобов'язані пройти повторно медогляд впродовж наступних 9 місяців.

Ми писали, що військовозобов'язані, які після проходження ВЛК визнані придатними з певними обмеженнями щодо стану здоров'я, теж проходитимуть службу. Їх направлятимуть до підрозділів забезпечення, ТЦК та СП, навчальних підрозділах тощо.