Отпуска для военных - дают ли отпуск для визита к следователю

Военнослужащий пишет рапорт. Фото: Кировоградский ОТЦК

Если военнослужащий ВСУ должен отлучиться с места службы, например, на вызов следователя, ему не нужно оформлять для этого отпуск. Отсутствие военного по такой причине оформляется другим способом.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

К юристам обратился гражданин, который проходит военную службу в Вооруженных силах Украины.

Военнослужащий рассказал, что он должен по вызову следователя прибыть на несколько дней для решения вопросов по делу где проходит свидетелем

Военный поинтересовался, оформят ли ему для этого отпуск.

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя эту ситуацию, отметил, что отпуск здесь не удастся оформить.

"Ваше участие в процессуальных действиях не может считаться отпуском", — подчеркнул юрист.

Как военного отпускают со службы к правоохранителям

Айвазян объяснил, что нужно делать военнослужащему в таком случае.

"Приказом командира части вы должны быть освобождены на это время от исполнения служебных обязанностей", — подчеркнул адвокат.

Только при таком условии военный может отлучиться с места службы по вызову следователя.

