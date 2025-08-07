Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Вызов следователя — надо ли военному брать отпуск

Вызов следователя — надо ли военному брать отпуск

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 12:20
Отпуска для военных - дают ли отпуск для визита к следователю
Военнослужащий пишет рапорт. Фото: Кировоградский ОТЦК

Если военнослужащий ВСУ должен отлучиться с места службы, например, на вызов следователя, ему не нужно оформлять для этого отпуск. Отсутствие военного по такой причине оформляется другим способом.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Реклама
Читайте также:

Свидетель по делу — можно ли поехать на вызов к следователю

К юристам обратился гражданин, который проходит военную службу в Вооруженных силах Украины.

Военнослужащий рассказал, что он должен по вызову следователя прибыть на несколько дней для решения вопросов по делу где проходит свидетелем

Военный поинтересовался, оформят ли ему для этого отпуск.

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя эту ситуацию, отметил, что отпуск здесь не удастся оформить.

"Ваше участие в процессуальных действиях не может считаться отпуском", — подчеркнул юрист.

Как военного отпускают со службы к правоохранителям

Айвазян объяснил, что нужно делать военнослужащему в таком случае.

"Приказом командира части вы должны быть освобождены на это время от исполнения служебных обязанностей", — подчеркнул адвокат.

Только при таком условии военный может отлучиться с места службы по вызову следователя.

Напомним, мы ранее писали о том, какие есть виды отпусков для военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Добавим, мы сообщали о том, когда военный может уйти в первый отпуск после мобилизации.

ВСУ отпуск армия военные военнослужащие
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации