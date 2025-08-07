Відео
Головна Мобілізація Виклик слідчого — чи треба військовому брати відпустку

Виклик слідчого — чи треба військовому брати відпустку

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 12:20
Відпустки для військових - чи дають відпустку для візиту до слідчого
Військовослужбовець пише рапорт. Фото: Кіровоградський ОТЦК

Якщо військовослужбовець ЗСУ повинен відлучитися з місця служби, наприклад, на виклик слідчого, йому не потрібно оформлювати для цього відпустку. Відсутність військового з такої причини оформлюється іншим способом.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

До юристів звернувся громадянин, який проходить військову службу у Збройних силах України.

Військовослужбовець розповів, що він повинен за викликом слідчого прибути на декілька днів для розв'язання питань у справі, де він є свідком.

Військовий поцікавився, чи оформлять йому для цього відпустку.

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи цю ситуацію, зазначив, що відпустку тут не вдасться оформити.

"Ваша участь у процесуальних діях не може вважатися відпусткою", — наголосив юрист.

Як військового відпускають зі служби до правоохоронців

Айвазян пояснив, що потрібно робити військовослужбовцю у такому випадку.

"Наказом командира частини ви повинні бути звільнені на цей час від виконання службових обов’язків", — підкреслив адвокат.

Тільки за такої умови військовий може відлучитися з місця служби за викликом слідчого.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які є види відпусток для військовослужбовців Збройних сил України.

Додамо, ми повідомляли про те, коли військовий може піти у першу відпустку після мобілізації.

ЗСУ відпустка армія військові військовослужбовці
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
