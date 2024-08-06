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Вручення повісток виключеним з військового обліку — чи мають право це робити

6 серпня 2024 08:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні — чи вручають повістку виключеним з військового обліку
Працівники поліції та ТЦК вручають повістку. Скриншот з відео на Youtube
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Україні є категорії чоловіків, які були виключені з військового обліку. Вони позбуваються статусу військовозобов'язаного або резервіста, а отже не можуть бути мобілізовані до лав ЗСУ. 

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Але чи можуть такі чоловіки отримати повістку? Розбираємося далі в матеріалі. 

Які є підстави для виключення з військового обліку

Відповідно до ч. 6 ст. 37 Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу" основними підставами для виключення з військового обліку є:

  • померлі або визнані в установленому законом порядку безвісно відсутніми або оголошені померлими;
  • особи, які припинили громадянство України;
  • визнані непридатними до військової служби відповідно до висновку військово-лікарської комісії;
  • особи, що досягли граничного віку — 60 років.

 

Які є підстави для виключення з військового обліку
Документи та військовий квиток. Фото: google.com

Чи можуть вручити повістку чоловіку, виключеному з обліку

Відповідно до українського законодавства, виключеній з військового обліку особі можуть вручити повістку. За документом потрібно з'явитися у ТЦК та СП у встановлений час та дату, щоб підтвердити, що ви дійсно виключені з військового обліку. 

Варто зауважити, якщо особу виключили з обліку через стан здоров'я і це відбулося ще до повномасштабного вторгнення, її можуть викликати для проходження військово-лікарської комісії для повторного огляду та перевірки стану здоровʼя. 

Встановлення у результаті проходження ВЛК придатності до служби або придатності з певними обмеженнями, може мати наслідком наступний призов на військову службу.

Раніше ми повідомляли, що робити, якщо пропустив візит до ТЦК за повісткою через хворобу.

Нагадаємо, ми писали, що загрожує українцям, які не стали на облік і не оновили дані.

Також ми інформували, як українцям оформити відстрочку, не відвідуючи ТЦК.

військовий облік мобілізація повістки ТЦК та СП військовозобов'язані

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