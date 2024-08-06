Мобілізація в Україні — чи вручають повістку виключеним з військового обліку

Працівники поліції та ТЦК вручають повістку. Скриншот з відео на Youtube

В Україні є категорії чоловіків, які були виключені з військового обліку. Вони позбуваються статусу військовозобов'язаного або резервіста, а отже не можуть бути мобілізовані до лав ЗСУ.

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Які є підстави для виключення з військового обліку

Відповідно до ч. 6 ст. 37 Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу" основними підставами для виключення з військового обліку є:

померлі або визнані в установленому законом порядку безвісно відсутніми або оголошені померлими;

особи, які припинили громадянство України;

визнані непридатними до військової служби відповідно до висновку військово-лікарської комісії;

особи, що досягли граничного віку — 60 років.

Документи та військовий квиток. Фото: google.com

Чи можуть вручити повістку чоловіку, виключеному з обліку

Відповідно до українського законодавства, виключеній з військового обліку особі можуть вручити повістку. За документом потрібно з'явитися у ТЦК та СП у встановлений час та дату, щоб підтвердити, що ви дійсно виключені з військового обліку.

Варто зауважити, якщо особу виключили з обліку через стан здоров'я і це відбулося ще до повномасштабного вторгнення, її можуть викликати для проходження військово-лікарської комісії для повторного огляду та перевірки стану здоровʼя.

Встановлення у результаті проходження ВЛК придатності до служби або придатності з певними обмеженнями, може мати наслідком наступний призов на військову службу.

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